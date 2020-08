Našli ho, jak visí na plotě. Na Svitavsku havaroval cyklista

Nehoda se stala včera o půl sedmé večer a podle výpovědí svědků to nebyl hezký pohled. Nikdo neví, jak dlouho 60-letý muž na plotě bez pomoci zůstal. K životu ho nedokázali přivést místní lidé, ale následně ani záchranáři, kteří do Janova dorazili co nejrychleji se sanitkou.

Je velmi pravděpodobné, že cyklista jel z kopce. K místu neštěstí přitom vedou dvě cesty a jedna z nich je velmi příkrá. Neví se ale, kterou se vydal, nicméně muž v obci bydlel, a tedy místní komunikace dobře znal, proto je záhadou, co se vlastně v osudnou chvíli stalo.

Mohl mít zdravotní problémy, jeho kolo možná mělo nečekanou závadu. Podle policie může být ve hře ovšem i to, že ho mohlo například vytlačit auto ze silnice a on úhybný manévr nezvládl.

Po pitvě bude zřejmé, zda svoji roli nesehrál náhodou taky alkohol. Anebo se jen při rychlé jízdě z kopce dostatečně nevěnoval řízení.

Policisté proto žádají případné svědky samotné nehody, aby s vyšetřováním případu pomohli. Kdo by něco důležitého viděl, měl by volat linku 158.