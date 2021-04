Na Tchaj-wanu vykolejil vlak v tunelu. Mrtvých jsou desítky

Vlak mířící z hlavního města Tchaj-pej do města Tchaj-tung vykolejil a některé vagóny narazily do zdi tunelu, kterým vlak zrovna projížděl.

Nehoda se stala kolem 9. hodiny ráno místního času a ve vlaku bylo zhruba 350 lidí. Vlak byl plně obsazen, protože lidé před prodlouženým víkendem mířili za rodinou.

Agentura AP uvádí, že důvodem vlakové nehody byla předcházející nehoda kamionu. Ten se měl zřítit z útesu a dopadnout na koleje. Do nákladního vozu pak narazil vlak, který zrovna vyjížděl z tunelu.

Prvních pět vagónu bylo při nehodě značně poničeno a většina vlaku zůstala v tunelu. Lidé se tak jen těžko dostávali z vlaku ven a výrazně to komplikovalo práci záchranářů.

Ministerstvo dopravy informovalo o 36 mrtvých a více než 70 zraněných. Původní informace hovořily o čtyřech obětech.

Záběry z místa nehody ukazují velkou zkázu.

Breaking: Fire department says several feared dead and injured after a train carrying around 350 passengers derailed in a tunnel in Hualien County, Taiwan. (Video via on Facebook) pic.twitter.com/WTyMeoXJQ1