Na Teplicku hořely dvě papírny v jednom týdnu. Místní se bojí žháře

Obyvatelům Teplicka se požáry dvou papíren v tak krátké době zdají jako příliš velká náhoda. Na sociálních sítích se množí spekulace o tom, co přesně se stalo. Někteří se dokonce nebojí spekulovat o pojistných podvodech nebo žhářství.

"Nejdřív papírna v Novosedlicích a nyní v Košťanech – to asi není náhoda," napsala na facebook uživatelka Jarka. "Je to divný, že by třeba krize, tak začne hořet a pak…pojistka?" přitvrdili uživatelé Josef a Markéta.

Nic takového však zatím policisté nepotvrdili, oba incidenty ale pečlivě prověřují. "Událostí se zabýváme," řekl TN.cz policejní mluvčí Daniel Vítek. Jestli požár způsobil někdo úmyslně, nebo se v obou případech jedná o nešťastnou náhodu, ukáže až vyšetřování.

Místní obě události šokovaly. Řada z nich má strach o práci – o tu v papírně ze dne na den přišli. Halu v Košťanech totiž oheň téměř zcela zničil a jestli bude možné ji obnovit, není jasné. Hasiči během noci současně s dohašováním rozebírali halovou konstrukci.

"My jsme zasahovali u dvou požárů, přičemž jeden nebyl tak rozsáhlý, byl vyhlášen první stupeň poplachu. Ten druhý v Košťanech byl náročný, byl vyhlášen třetí stupeň, požár měl velký rozvoj. Probíhá vyšetřování příčiny požárů," řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.