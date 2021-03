Na testy musí další lidé! Vláda přikázala testovat i malým firmám

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) na Twitteru oznámil, že vláda schválila povinnost testů pro firmy od 10 do 49 zaměstnanců.

V prvním kole by měli být zaměstnanci otestováni nejpozději do 26. března. "Do plošného testování zapojujeme dalších 650 tisíc zaměstnanců. Celkově tak budeme testovat na pravidelné bázi již 3,2 milionů pracovníků," uvedl Havlíček.

Dosud musely testovat firmy s minimálně 50 zaměstnanci. Společnosti, které mají více než 50 zaměstnanců, musely od pondělí 8. března začít s povinným testováním, od 5. března už testují firmy s více než 250 zaměstnanci. Právě testování má zabránit tomu, aby se kvůli koronaviru zcela zastavil průmysl. Větší firmy měly všechny své zaměstnance otestovat do 12. března, menší podniky pak do 15. března.

Zaměstanci se musí testovat jednou týdně. Kromě pracovníků na home office se testování neprovádí u lidí, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, prošli karanténou, nejeví žádné příznaky a od prvního pozitivního testu neuběhlo více než 90 dní. Na testy také nemusí lidé, kteří doloží profesionálně provedený RT-PCR test nebo POC antigenní test, který není starší než 48 hodin, současně nesmí projevovat jakékoliv příznaky.

