Na testy musíme přes celé město, sestry to odmítají, zoufá si pracovník nemocnice

Na problémy s masivním testování zaměstnanců v Česku upozornil redakci TN.cz pracovník plzeňské fakultní nemocnice. Zaměstnanci musí jezdit na testy ve svém volném čase, někteří to mají přes celé město.

"Dnes jsme se jako zaměstnanci FN Plzeň dověděli, že budeme muset být dvakrát týdně testování na covid-19. Samotestovací sady jsou prý nepřípustné a nebudou nás ani testovat v místě výkonu práce (FN Plzeň-Lochotín). Místo toho máme jezdit ve vlastním volnu přes celé město do FN Plzeň-Bory, kde nám testy budou provádět," popsal čtenář TN.cz.



"Spousta sester to odmítá. Nemají problém s tím, aby je někdo otestoval na pracovišti před směnou, nebo aby se testovaly před směnou samy, ale tohle je trochu přitažené za vlasy," dodal čtenář.

Odběry po celý týden jsou možné jen na Borech, na Lochotíně jen jednou týdně:



Z jedné nemocnice do druhé je to hromadnou dopravou 21 až 28 minut. Pokud samozřejmě zaměstnanci bydlí v jižní části Plzně poblíž Borů, tak obtíže nejsou tak velké, nicméně pokud bydlí v severní části města, tak se může cestování na test a pak do zaměstnání značně protáhnout.

Podle nemocnice je možné se v Lochotíně testovat, ale jen jednou týdně. "Našim zaměstnancům umožňujeme absolvovat antigenní test v rámci Odběrového místa FN Plzeň. Na základě zájmu zaměstnanců, každé úterý mezi 10:00 – 14:00 hodinou pak i na vybraném pracovišti v areálu FN Plzeň-Lochotín," uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Andrea Mašínová. Zmíněné odběrové místo je právě na Borech.

