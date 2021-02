Na texaské dálnici se srazilo 133 aut, šest mrtvých, desítky zraněných

Tragická nehoda se stala na dálnici poblíž centra Fort Worthu ráno místního času (odpoledne SEČ), informovala americká média.

Ledová bouře přinesla mrznoucí déšť a proměnila silnice v zrcadla. Nabouraných 133 automobilů bylo málem na jedné velké hromadě. Osobáky, dodávky, náklaďáky, obří kamiony s návěsy trčely do všech stran, některé byly na střechách druhých. Jako by je nějaký obr posbíral do hrsti a hodil zpět na silnici.

Desítky lidí se z hromady plechu nemohly dostat ven, hasiči je museli vystříhat. Nepřežilo šest lidí, dalších 65 utrpělo zranění. Tři z nich jsou v kritickém stavu.

Zasahující záchranáři si museli v sanitkách vozit písek a sůl, aby se na místo nehody vůbec dostali.

Ledová bouře přišla díky polárnímu víru, který se dostal přes Kanadu na jih a přinesl mnohem studenější vzduch, než je v těchto končinách obvyklé. V okolí Dallasu se do večera staly zhruba tři stovky nehod. Při srážce osmnácti aut na jiné dálnici zemřel jeden člověk, další nehoda si vyžádala dva mrtvé.