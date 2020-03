Na tohle je nikdo nepřipravil! Učitelé se perou se vzděláváním přes internet

Tisíce učitelů teď stojí před velkou výzvou, na kterou je během jejich vzdělávání nikdo nepřipravil. Jak učit, když ve třídě nemají žáky. Každá škola se s tím vypořádává po svém. Shodují se ale v jednom - bez moderních technologií a internetu by to nešlo.

Kateřina Kvíčerová učí na prvním stupni v Hradci Králové. Proto musela přijít na co možná nejjednodušší způsob, aby i sedmileté děti o výuku nepřišly. Ve čtvrtek výklad nahrála na video a zapojila do něj i vlastní děti.



Odkaz na jednotlivé lekce pak poslala rodičům mailem.



"Jen za čtvrtek, kdy jsem to vytvořila, mi přišlo nejméně 15 vzkazů od rodičů a jsou nadšení,“ řekla Kvíčerová.



Pro starší děti některé učitelky spustily sofistikovanější systém, pomocí kterého žáci přes internet vyplňují zadaná cvičení pod svým jménem.



Učitelé si také pochvalují přístup firem, které se zabývají online výukovými programy. Programy, které jsou jindy zpoplatněné, jsou nyní k dispozici zdarma.



Rosťa chodí do šesté, jeho bráška Tonda do čtvrté třídy. I oni dostávají úkoly od paní učitelky mailem. "Řekl bych, že je toho víc, než kdybych chodil normálně do školy,“ uvedl žák šesté třídy Rosťa Štěpánek.



"Do školy bych nechodil, to dostaneme ještě domácí úkoly, takhle už ne,“ dodal jeho bratr Tonda.



Tondu a Rosťu může hlídat babička, některé obce už ale hlídání dětí školou povinných zprostředkovaly samy. Třeba v Kuřimi je postaráno o děti zaměstnanců městského úřadu.



"První den hlídaly zaměstnankyně, které jsme mohli na úřadu postrádat, v pátek už hlídali studenti pedagogických škol,“ informoval starosta Kuřimi Drago Sukalovský.

Ředitelé škol dosud příliš jednotných pokynů z ministerstva nedostali. Každá škola se tak s výukou bez přítomnosti žáků pere po svém.



"Jestli si někdo myslí, že mají učitelé a žáci pohodu, tak bych řekl, že je to mnohem náročnější, než je běžná výuka,“ uvedl ředitel ZŠ Pouchov Jiří Otčenášek.



Zkrátka telefon, e-mail a internet, to jsou nejméně na měsíc výukové zbraně učitelů.