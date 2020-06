Na tropické třicítky si ještě počkáme, víkend bude spíše deštivý

V pondělí nás čeká den plný slunce, na většině území by mělo být jasno. Už od úterý se ale začne zatahovat, místy se tak mohou objevovat přeháňky a později v týdnu se mohou ojediněle vyskytnout bouřky. Pršet by pak podle meteorologů mělo celý víkend.

V noci na pondělí ubývala oblačnost místy až do vyjasnění, přes den se může podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) místy tvořit kupovitá oblačnost, večer by se ale mělo opět vyjasňovat. Teploty vystoupají k 18 až 22 °C, na horách pak bude kolem 13 °C.

Ještě v úterý by mělo být převážně skoro jasno až polojasno, od východu pak začne přibývat oblačnost, na východě a severovýchodě se tak mohou objevovat přeháňky. Teploty v noci klesnou k 9 až 5 °C, přes den pak bude 17 až 21 °C, v Čechách může být místy i 23 °C.

Ve středu už by mělo být nad Českem polojasno až oblačno. Meteorologové zejména odpoledne očekávají místy přeháňky, ojediněle se pak mohou objevovat i bouřky. Teploty v noci klesnou k 10 až 6 °C, přes den pak mohou vystoupat k 18 až 22 °C, v Čechách může být místy až 24 °C.

Ve čtvrtek by mělo být zpočátku převážně polojasno, od západu se začne během dne zatahovat. Podle ČHMÚ se mohou místy objevovat přeháňky a ojediněle i bouřky. Teploty by měly v noci klesnout k 10 až 6 °C, přes den pak vystoupají k 21 až 25 °C.

V noci na pátek by měly teploty klesnout k 14 až 10 °C, přes den pak bude kolem 20 až 24 °C. Na většině našeho území by mělo být oblačno a zataženo a také by mělo pršet, na východě by se mohly objevovat bouřky.

Podobné počasí nás pak čeká i o víkendu. Na většině našeho území by mělo občas pršet, ojediněle se mohou objevovat bouřky. Teploty se budou zpočátku pohybovat kolem 19 až 23 °C, do pondělí se ale ochladí na 16 až 20 °C.