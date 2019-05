Na ubytovně v Plzni došlo ke krvavé bitce! Tři muži se pobodali

V sobotu večer vyjížděli plzeňští policisté ke rvačce tří mužů, která skončila pobodáním. Dva z nich pak převezli záchranáři do nemocnice. Všichni muži byli pod vlivem alkoholu a zatím policie vyšetřuje, proč k incidentu došlo.

Po deváté hodině večer se na ubytovně v Zahradní ulici v Plzni dostali do konfliktu tři muži. Podle informací TV Nova se mělo jednat o Čecha, Slováka a Lotyše. Muži se pustili do bitky posilnění alkoholem. Poté došlo i na krev.

"V Plzni při rvačce došlo ke vzájemnému pobodání tří mužů ve věku 45 let, 41 let a 38 let. Všichni zúčastnění byli pod vlivem alkoholu. Případem se policie zabývá," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Na místo vyjeli také záchranáři, kteří do nemocnice převezli dva muže. Ti by měli být mimo ohrožení života. Podle Krimi-Plzeň mohli být do konfliktu zapojení i další lidé. Někteří po příjezdu záchranky měli utéct.