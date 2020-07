Na Uherskohradišťsku slavili příchod věrozvěstů. Účast museli omezit

"Mám opravdu velkou radost, že se podařilo letošní Dny lidí dobré vůle a Velehradskou pouť dát dohromady," pochvaluje si starosta Velehradu Aleš Mergental.

Na cyrilometodějské oslavy proudí do Velehradu ročně desítky tisíc lidí. Omezení kvůli koronaviru ale letos ze svátku udělalo víceméně komorní záležitost. "Nedá se nic dělat, prostě ten problém, co nastal, to tak způsobil. Myslím, že kdo chce k tomu kostelu přijít, tak přijde," vyjádřili se obyvatelé Velehradu.

Že je tento rok jiný, bylo znát i na parkovišti. Tam, kde jindy stávají stovky aut, bylo v neděli prázdno. Chyběl i doprovodný program. Hlavní silnice ve Velehradě bývá v těchto dnech plná stánků a stávají zde třeba kolotoče. Letos byste skoro nepoznali, že se tady něco děje.

Počet návštěvníků areálu byl omezený, přesto se sem vydali i lidé, kteří vstup rezervovaný neměli. "Rozhodně jsme pracovali s tím, že někteří lidé se odhlásili, tedy doplňovali jsme tyto počty náhradníky," popsal Mergental.

Kdo neměl štěstí a nestal se náhradníkem, se na hlavní nádvoří nedostal. Nejdůležitější část oslav tak mohl sledovat jen zpovzdálí.

Během víkendu proběhlo na Velehradě několik mší. V sobotu večer pak dobročinný koncert. Hlavním kazatelem nedělní Slavnostní poutní mše byl kardinál Duka. Ve své řeči se mimo jiné věnoval otázce dalšího směřování světa po současných vlnách násilí.