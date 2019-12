Na ukrajinské škole hořelo, o život přišla učitelka, zraněno je šest hasičů

Nečekaně rozsáhlý požár zachvátil ve středu vysokou školu Odessa College of Economics, Law and the Hotel and Restaurant business v Oděse na jižní Ukrajině. Požár vypukl podle informací agentury Interfax-Ukrajina ve třetím podlaží šestipatrové budovy školy, která stojí přímo v centru Oděsy. Přes dvacet lidí bylo zraněno, dva studenti a tři zaměstnanci školy se stále pohřešují.



Požár vypukl během středečního rána, až v průběhu odpoledne ho hasiči dostali konečně pod kontrolu. Úřady nyní vyšetřují příčinu požáru.