Na ulici v Praze našli mrtvého muže! Policie nevylučuje vraždu

Muže mezi 25 až 30 lety bez známek života našli v neděli brzy ráno v pražské Rozšířené ulici. Na místo okamžitě vyrazila policie.

"V brzkých ranních hodinách jsme přijali oznámení o nálezu mužského těla bez známek života. Policisté, kteří přijeli na místo toto oznámení prověřit, zjistili, že se zakládá na pravdě," řekl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Podle informací TV Nova leželo tělo na silnici u obrubníku. Zůstala tam krvavá stopa. "Případ si převzali kriminalisté, kteří nevylučují, že muž zemřel násilnou smrtí. Okolnostmi se momentálně zabývají," pokračoval.

Policie zatím nezná totožnost mrtvého. "Případ je na samém prvopočátku. Zjišťujeme totožnost muže. Měl by být ve věku od 25 do 30 let," uzavřel Rybanský.