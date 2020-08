Na úpatí Lužických hor láká i Skalní hrad. Inspektor udělil stříbro!

Tentokrát zavítal náš prázdninový inspektor do Lužických hor, konkrétně do Sloupu v Čechách. A důkladně si tam prošel nejen rekreační středisko Doly - Bílina, ale i nedaleký známý Skalní hrad. Líbilo se mu tam, i když na zlatou medaili to nakonec nebylo.

Prázdninový inspektor tentokrát vyrazil do Sloupu v Čechách a to konkrétně do rekreačního střediska Bílina - Doly. "Vjezdová brána je otevřená, pojďme se na to podívat," začíná svoji prohlídku.

Po příchodu do areálu nás čeká krásná příroda, ticho a klid, ale první dojem zkazí odpadky, které by se měly pravidelně vyvážet. Anebo do kontejneru alespoň zavřít.

Velké parkoviště a areál na úpatí Lužických hor

První pochvala, kterou jistě ocení návštěvníci, je velké parkoviště. Vejde se sem třicet až čtyřicet aut. Areál se nachází na úpatí Lužických hor, které se linou až do Německa a vévodí jím nejvyšší hora Luž s nadmořskou výškou 794 metrů. "Necelou minutu od vstupní brány se dostaneme do centra areálu, kde poznávám usměvavého pana provozovatele," popisuje prázdninový inspektor.

"Objekt se začínal tvořit v roce 1960, já jsem sem nastoupil v devadesátém třetím a ještě mě nikdo nevyhodil, tak jsem tady. Kapacita areálu je zhruba sto osmdesát lidí v jednadvaceti chatách a k tomu zděná budova s kapacitou sto míst," vypočítává provozovatel.

Jídlo? Čočkovka, svíčková i burgery

K obědu si prázdninový inspektor dal čočkovou polévku, která mu chutnala. A protože měl pořádný hlad, objednal si hned dvě porce svíčkové.

Když nemáte chuť na klasickou českou specialitu, je tady americké burger okýnko. Obsluha doporučuje dvojitý burger, který se prý ani nedá sníst. Jen masa je v něm totiž půl kila. Na své si přijdou i milovníci pálivého.

Jídlo si pochvalují i oslovení návštěvníci. Někteří si přidali, jiným vyhovovaly ceny. Ty se za jídlo v kempu pohybují kolem sto korun. Pivo si koupíte do třiceti a je zde velký výběr zmrzliny a nanuků pro děti.

Chatky mají i masážní sprchový kout

Není úplně tradicí, aby chatky disponovaly vlastním sociálním zařízením. Tady je splachovací toaleta, studená a teplá voda a dokonce masážní sprchový kout.

Většina chatiček se nachází blízko restaurace, můžete tam seběhnout buď po schodech nebo skočit přímo z terasy. Toalety nejsou výstavní skříní kempu, ale důležité je, že jsou čisté a funkční. Určitě by nezaškodilo přidat informační tabuli, aby lidé přesně věděli, kde najdou třeba restauraci nebo právě záchody.

Psi tu zatím bydlí zadarmo. Prázdninový inspektor se chtěl na pár věcí zeptat i místního technika, ten ale před kamerou a mikrofonem raději utekl.

Koupaliště, co by kamenem dohodil. I s půjčovnou lodiček

Necelou minutu chůze z areálu se nachází přírodní koupaliště. Celodenní vstupné je čtyřicet korun pro dospělé a děti do šesti let jdou zdarma. Využít můžete stromovou dráhu a půjčovnu lodiček. Je tu i lanové centrum, které nabízí dvě trasy - pro začátečníky i pokročilé. Ceny jsou 190, respektive 280 korun.

"Průměrná teplota vody Radvaneckého rybníka ve Sloupu v Čechách je 20 stupňů, vyzkoušel jsem to osobně," popsal prázdninový inspektor. Zdejší pláž je čistá, lodičky stojí 70 korun na hodinu.

Na výlet na Skalní hrad

Největší atrakcí, která je od rekreační oblasti na dosah ruky, je Skalní hrad, do kterého nás nechal nahlédnout sám pan kastelán. "Zajímavost sama o sobě je, že ten hrad je skála, základ tomu dala příroda. Je to sto metrů dlouhý masiv ve výšce třiatřiceti metrů," chlubí se. Základní vstupné na hrad je pro dospělého sedmdesát korun, pro dítě čtyřicet.

Shrnutí a závěrečné hodnocení

Sečteno a podtrženo, Doly Bílina jsou místem, kde se vše dělá s chutí a když se do toho vloží srdce, výsledek je velice příjemný. Absence půjčovny kol a také málo informačních cedulí nakonec kempu přisoudily krásné stříbro.

