Sněhová bouře v USA uvěznila muže v autě na 10 hodin. Málem umrzl

Sněhová bouře zasáhla severovýchod Spojených států. Na mnoha místech přinesla rekordní množství sněhu, které komplikuje život mnoha americkým občanům. Policie v New Yorku musela dokonce zachraňovat muže, který uvízl pod více než metrem sněhu.

58letý Kevin Kresen zůstal uvězněn ve svém autě na okraji silnice v New Yorku. Byl zavalen pod vrstvou sněhu, kterou odklízelo nákladní vozidlo. Muži se ani po několika pokusech nepodařilo přivolat si pomoc. Po dlouhých 10 hodinách ho našel policejní strážník.

"Kdyby tam byl další hodinu, jeho tělesná teplota by klesla a jsem přesvědčen, že by to nezvládl," řekl policejní strážník Jason Cawley pro NY Times. Uvězněný muž přiznal, že byl při čekání na pomoc nervózní. Přehrával si hudbu na CD a hlavně se snažil zůstat vzhůru.

"Bože, byl jsem tak šťasný," řekl Kresen po příchodu strážníka. Byl převezen do nemocnice v Binghamtonu, kde mu byly ošetřeny jeho a omrzliny.

Problémy na vozovkách měli i další řidiči a silničáři v severovýchodních státech. "Byla to obtížná a rychlá bouře, při níž spadlo neuvěřitelné množství sněhu," zhodnotil situaci šéf silničářů města Albany Tom Coppola.



Nejvíce sněhu napadlo v Pensylvánii a New Yorku. Central Park zaznamenal přes 25 centimetrů sněhu. To je více, než napadlo během celé loňské zimní sezóny. Silné sněžení doprovází také vítr o rychlosti až 80 kilometrů v hodině.