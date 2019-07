Na Velehrad dorazilo 20 tisíc poutníků. Počasí jim přálo

Téměř dvacet tisíc lidí dorazilo na Národní pouť do Velehradu nedaleko Uherského Hradiště. Letos uplynulo tisíc sto padesát let od úmrtí svatého Cyrila a věřící si připomněli jeho odkaz. Právě on společně se svým bratrem Metodějem přišel v polovině devátého století na Velkou Moravou šířit křesťanství.