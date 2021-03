Na Velikonoce se ochladí, teploty neporostou ani pak. PŘEDPOVĚĎ

Příští týden se teploty vyšplhají až k 22 stupňům Celsia, na velikonoční víkend ale přijde prudký pád. Přes den bude okolo 10 stupňů. Chladnější počasí předpovídají meteorologové až do poloviny dubna, vyplývá z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Příští týden dorazí do Česka jaro v plné síle. Na Velikonoce začnou teploty opět padat a chladnější budou i první dubnové týdny, předpovídají v měsíčním výhledu meteorologové z ČHMÚ.

Od 29. března do 4. dubna počítejte s teplotními výkyvy. "První týden bude teplotně průměrný až slabě nadprůměrný, jeho první polovina bude nadprůměrná, na konci týdne se výrazně ochladí," uvedli meteorologové.

V pondělí bude převážně oblačno, na severovýchodě až zataženo a ojediněle se vyskytne déšť. Denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni. V úterý má být jasno až skoro jasno s teplotami od 17 do 21 stupňů, ve středu se mohou vyšplhat až k 22 stupňům. Ve čtvrtek a pátek bude mezi 14 až 19 stupni.

Zvrat přijde během velikonočního víkendu, kdy se teploty propadnou na 5 až 10 stupňů. Postupně bude přibývat oblačnost a od severozápadu až severu se vyskytnou přeháňky, od středních poloh mohou být smíšené nebo sněhové.

Za průměrný označují meteorologové týden od 5. do 11. dubna. Nejvyšší denní teploty se mají pohybovat v rozmezí 10 až 15 stupňů, v noci klesnou na 1 až 4 stupně.

V týdnu od 12. do 18. dubna bude nejchladněji. "Relativně nejchladnější vychází týden od 12. do 18. dubna s průměrem nejnižších nočních teplot kolem 1 °C a průměrem nejvyšších denních teplot kolem 10 °C," uvedl ČHMÚ. V některých lokalitách by se ale teploty mohly vyšplhat až k 18 stupňům.

Vyšší jarní teploty se vrátí v týdnu od 19. do 25. dubna. Meteorologové předpovídají 11 až 15 stupňů přes den. S tím, že se teploty mohou vyšplhat až k 20 stupňům. V noci má být mezi 2 až 5 stupni.

"Období jako celek bude pravděpodobně srážkově průměrné s úhrny v jednotlivých týdnech většinou od 5 do 10 mm," uzavřel ČHMÚ.