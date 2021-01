Na východě Čech řádí travič psů, návnady hází lidem přímo do zahrad!

Neznámý travič se zřejmě rozhodl přitvrdit. Návnady s jedem nebo špendlíkem totiž hodil majitelům čtyřnohých mazlíčků přímo k nohám za plot do zahrad.

"Jednalo se o dvě nástrahy, přičemž jedna byla s hřebíky, se špendlíky, druhá byla otrávená. Obě návnady se našly v městské části Svítkov na křižovatce dvou ulic v rozmezí jednoho týdne. To znamená, že ten pachatel se tam nejspíš vrací," přiblížil mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Nástrahu s jedem sežral malý pes, který začal dávit krev. I přes to, že ho majitel na veterinární stanici dovezl v kritickém stavu, podařilo se ho nakonec zachránit. "Pokud si majitelé všimnou, že jejich pejsci bezprostředně sežrali nějakou návnadu, mohou se pokusit vyvolat zvracení," radí veterinář David Švestka.

"Za obzvlášť zákeřné považujeme, že ten neznámý pachatel ty nástrahy umisťuje za ploty rodinných domů, to znamená do míst, kde by mělo být zvíře v bezpečí," dodal Sejkora.

Strážníci tak prosí místní obyvatele, aby důkladně prohlédli své pozemky. A v případě, že na nich najdou podezřelou věc, tak aby ji odstranili a neprodleně vše policii oznámili.

V Pardubickém kraji nejde o jediný případ - už delší dobu trápí obyvatele Králík na Orlickoústecku neznámý travič, který za poslední dva měsíce prudkým jedem otrávil šestadvacet psů.

"Otravy probíhají velice rychle, pejsci často umírají do třiceti minut od pozření návnady," popsal veterinář Švestka.

Otrávené návnady řeší také policie v Klatovech. Neznámou látku teď zkoumají odborníci. Zároveň prosí majitele psů, aby byli při procházkách opatrní a dohlíželi na pohyb mazlíčků na veřejnosti.