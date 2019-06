Skvělá práce! Žena začala rodit v autě, policisté ji dovedli až na sál

Hodně akční zážitek a jízdu za sebou mají policisté z Královéhradeckého kraje. Během klasického výjezdu na ně začalo troubit auto, ve kterém jel muž se svou partnerkou, která začínala rodit. Policisté nezaváhali a auto doprovodili až do nemocnice. Hustý provoz pomohly vyřešit zapnuté majáky. V porodnici se pak narodil malý chlapeček.

Dvojice policistů se vracela z výjezdu, kde řešili kusy polystyrenu na silnici. Byl večer a panoval tak celkem hustý provoz. "Když se policisté vraceli zpět na služebnu, zezadu na ně začalo troubit a blikat osobní vozidlo. Policisté zastavili a šli zjistit, co se děje, proč řidič jedoucí za nimi na sebe tímto způsobem upozorňuje,“ popsala mluvčí policie Dita Holečková.

Hlídka rychle zjistila, že v autě jede muž a veze do porodnice svou ženu, ta už ale začínala rodit a nebylo tak na co čekat. "Kolegové správné vyhodnotili, že bude rychlejší ženu doprovodit do nemocnice než na místo zavolat rychlou záchrannou službu,“ pochválila mluvčí policisty.

Za použití majáků rodící ženu doprovodili nejen k branám nemocnice, ale až ke dveřím příjmu na porodní sál. Pak už vše bylo jak má a zanedlouho se narodil zdravý chlapec. "Dnes jsme malému Nikolasovi popřáli hodně zdraví a štěstí a předali malý dárek. Oba šťastní rodiče byli rádi, že mohou osobně poděkovat i samotnému policistovi, který s doprovodem do porodnice pomáhal,“ uzavřel mluvčí popis šťastného případu.