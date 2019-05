Lékaři zabili jejího otce špatnou krví, dcera popsala další chyby

Dcera 51letého Pavla, který zemřel v košické nemocnici, žádá slovenskou ministryni zdravotnictví o schůzku. Muž měl zemřít poté, co dostal transfuzi nesprávné krve. Podle jeho dcery však rodinu o pochybení nikdo z lékařů neinformoval, měli totiž dovolenou.

Pavlova dcera Petra tvrdí, že největším problémem celé kauzy není samotná transfuze krve. Zdravotnictví podle ní selhává systémově. Ministryni zdravotnictví Andreji Kalavské proto plánuje napsat dopis.

V něm chce popsat, v jakých podmínkách byl její otec hospitalizován a ve kterých dalších situacích došlo k selháním. Pavlova dcera věří, že se s ni následně ministryně setká osobně. Šéfka resortu Kalavská už vyjádřila nad případem lítost a jasně řekla, že došlo k selhání lékařů.

Petra tvrdí, že o samotné záměně krve při podání transfuze ani nebyli včas informováni. "Během pěti týdnů po transfuzi nám lékaři tvrdili, že se otec uzdravuje. V tu chvíli mu ale selhávala ledvina. Před velikonočními svátky nám řekli, že máme na vyšetření počkat do úterý, protože lékaři mají dovolenou," řekla portálu tvnoviny.sk.

Zároveň se žena lékařů ptá, co dělali pět týdnů po operaci. "Jestli například konzultovali otcův zdravotní stav s jinými pracovišti," prozradila.

Petře se nelíbí ani to, že se věci daly do pohybu až měsíc po smrti jejího otce. A to v den, kdy se medializoval. Ministryně se tak chce zeptat, kdy byla vyvozena osobní zodpovědnost a kdy se o celém případu dozvěděla. Pavol Palčo totiž zemřel v nemocnici 24. dubna.

Do košické nemocnice přišel se zápalem plic. Lékaři zjistili, že na plicích má vodu, kterou museli chirurgicky odsát. Při zákroku ztratil tolik krve, že musel dostat transfuzi. Právě tehdy měli lékaři udělat chybu a místo krve skupiny 0+ mu do oběhu dali skupinu B+.

K podání nesprávné krevní transfuze podle závěrů Transfuzní komise Univerzitní nemocnice Louise Pasteura došlo z důvodu "záměny vzorků na oddělení II. chirurgické kliniky nemocnice". Mluvčí nemocnice portálu potvrdila, že pacient zemřel pět týdnů po zákroku. Oficiální příčinou smrti bylo ale selhání jater.