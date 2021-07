Na Vysočině se srazil vlak s autem. Řidička skončila v nemocnici

Osobní auto a vlak se ve čtvrtek ráno střetly na železničním přejezdu v obci Okříšky na Třebíčsku. Zraněnou řidičku záchranáři převezli do třebíčské nemocnice, všichni pasažéři vlaku vyvázli bez zranění. Na místě zasahovalo několik záchranných složek.

O velkém štěstí může mluvit asi 60letá řidička osobního auta, která ve čtvrtek krátce po sedmé hodině ráno na železničním přejezdu v obci Okřížky, Přibyslavice na Třebíčsku, vjela pod vlak. Na místě nehody zasahovali hasiči, dvě složky záchranářů a policie.

"Osobní vozidlo řídila řidička, která zřejmě přehlédla výstražné světlo červené barvy a vjela na železniční přejezd s vozidlem Peugeot v době, kdy místem projížděl osobní vlak. U řidiče i u strojvedoucího byly provedeny dechové zkoušky s negativními výsledky," řekla TN.cz mluvčí policie Dana Čírtková.

"Hlášení o nehodě jsme přijali krátce po půl sedmé. Operační důstojník vyslal na místo profesionální hasiče z Třebíče spolu s jednotkou sboru dobrovolných hasičů z Okříšek a jednotkou HZS SŽDC Havlíčkův Brod. Ti pak místo události technicky zabezpečili," uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová

Nehoda se stala při vjezdu do stanice, provoz na železnici tak musel být zastaven. "Byla zajištěna náhradní autobusová doprava z Třebíče do Brancouze, a to i v opačném směru," řekla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Provoz byl plně obnoven dopoledne.

V osobním vlaku cestovalo 10 lidí, všichni vyvázli bez zranění. Zraněná řidička utrpěla šok, na místě ji ošetřili záchranáři. "Utrpěla lehčí zranění a byla převezena do nemocnice," řekl TN.cz mluvčí záchranky Petr Janáček.

Podle policie se řidička přehlédnutím výstražného zařízení dopustila dopravního přestupku, za který jí hrozí připsání sedmi bodů a pravděpodobně také dočasný zákaz řízení.