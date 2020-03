Na Vysočině se srazil vlak s kamionem! Zasahoval i vrtulník

U vážné dopravní nehody u obce Ždírec nad Doubravou na Vysočině zasahovaly v pátek ráno všechny složky Integrovaného záchranného systému. Na přejezdu se srazil osobní vlak s náklaďákem. Pro šoféra kamionu musel letět vrtulník. Záchranáři ošetřili i jednoho cestujícího z vlaku, kterého pak následně převezli do nemocnice.

Podle Správy železnic se nehoda stala 13 minut po 7. hodině ráno. "Nákladní auto vjelo do cesty Regionově. Přejezd je vybaven světly, která fungovala," uvedla Správa železnic na twitteru.

Podle prvotních informací měli být na místě čtyři zranění včetně řidiče náklaďáku. Záchranáři ale upřesnili, že ošetření a převoz do nemocnice byly nutné u dvou lidí – u řidiče náklaďáku, kterého se středně těžkým zraněním převezl vrtulník do královéhradecké nemocnice, a u jednoho cestujícího z vlaku, toho sanitkou převezli do nemocnice v Havlíčkově Brodě.

Hasiči museli na místě řešit únik nafty z proražené nádrže kamionu.

Provoz na trati spojující Pardubice a Havlíčkův Brod je v úseku mezi stanicemi Hlinsko v Čechách a Ždírec nad Doubravou zastaven. Podle webu Českých drah totiž souprava částečně vykolejila. Těžká technika tak bude muset vlak vrátit zpátky na koleje a ty bude nutné zkontrolovat. S omezením proto dopravce počítá až do 12. hodiny. Vlaky jsou ve zmíněném úseku nahrazeny autobusy.