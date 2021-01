Na Vysočině vydatně sněží. Policie varuje před obtížnou situací na D1!

V Česku i v sobotu ráno začalo hustě sněžit, na obtížnou situaci by se podle policie měli připravit řidiči, kteří jedou po dálnici D1. Na Vysočině je kvůli sněžení výrazně snížená viditelnost. Ráno trápila řidiče i hustá mlha.

Milovníci zimních sportů jsou z nové sněhové nadílky nadšení, řidičům ale husté sněžení komplikuje jízdu. Stejně tomu bylo i v sobotu, zejména na Vysočině hned po ránu začalo velmi vydatně sněžit.

Policie varuje řidiče před sníženou viditelností na dálnici D1 mezi 60. a 75. kilometrem. Řidiči by tak měli přizpůsobit svou jízdu podmínkám na komunikaci.

K upravení rychlosti kvůli nepříznivým podmínkám vyzvali řidiče i silničáři prostřednictvím svého informačního portálu dopravniinfo.cz.

Kromě počasí komplikuje situaci na D1 také nehoda, na 172. kilometru ve směru do Brna havarovalo nákladní auto, které skončilo převrácené mimo silnici. Jeden pruh musel být uzavřen kvůli záchranným složkám, vyšetřování nehody by mělo trvat až do 13:00.

Husté sněžení na D1:

K nehodě pak vyjeli také policisté Královéhradeckého kraje. U obce Kovač havarovala kolem půl desáté dopoledne dvě auta, obě skončila v příkopu. Zranění by naštěstí měla být jen lehčí.

Komunikace je již průjezdná v obou směrech.

GALERIE: Nehoda u obce Kovač

S obtížemi se museli vyrovnat i řidiči například na Benešovsku. "Z důvodu ledovky a nesjízdné komunikace je výrazně omezen provoz na linkách PID v okrese Benešov," upozornil Pražská integrovaná doprava.