Na výstavišti v Brně staví záložní nemocnici. Bude menší než pražská

"Rozhodli jsme se jako fakultní nemocnice nabídnout záložní nemocnici náš Emergency Medical Team, který je zřizovaný ministerstvem, ale vlastníme ho my. Vysíláme ho v případě katastrof do zahraničí, naši odborníci pomáhali například týden v Nepálu po zemětřesení," vyjádřil se zdravotnický náměstek FN Brno Ondřej Ludka.

Do krizového týmu patří šest lékařů a 18 zdravotních sester – všichni jsou cvičení na extrémní krizové situace. Podle mluvčí FN Brno Veroniky Plaché zapojení trauma týmu chod fakultní nemocnice nijak nehrozí. Počítá se také se zapojením dobrovolníků a pracovníků Českého červeného kříže.

Nemocnice na brněnském výstavišti bude uvedena do provozu v okamžiku, kdy nemocnice v Jihomoravském kraji přestanou zvládat nápor pacientů s koronavirem. Zatím mají podle informací deníku Blesk lůžek dostatek, počet nakažených však neustále roste.

Společnost Veletrhy Brno, která vlastní prostory výstaviště, si za nájem řekla symbolickou jednu korunu. Nemocnice by měla být postavená do týdne, kompletně připravená k provozu do 14 dnů.

V neděli armáda dokončila budování záložní nemocnice v pražských Letňanech. Má kapacitu 500 lůžek a vojáci podle svých slov sami doufají, že nemocnici nebude nutné využít.

Časosběrné video zachycuje výstavbu záložní nemonice v Letňanech: