Na záchranu horolezců zbývá pár dní. Pak je nechají osudu

Indičtí záchranáři se stále snaží najít osm horolezců, kteří se ztratili při zdolávání hory Nanda Devi v Himalájích. Pátrání je však ohroženo. Do dvou týdnů mají do Indie dorazit monzuny, které by záchranáře už do oblasti nepustily. A naděje na jejich přežití se stále snižuje. Před několika dny totiž helikoptéra zachytila pět těl pohřbených pod lavinou.

Počasí je momentálně největším nepřítelem pro indické záchranáře, kteří se snaží najít čtyři Brity, dva Američany, Australana a indického průvodce. Ti se nevrátili 26. května do základního tábora v Himalájích ze své výpravy na horu Nanda Devi.

V neděli se podařilo z vrtulníku zachytit snímky pěti těl, které byly pohřbeny pod lavinou. Záchranáři se tak domnívají, že by se mohlo jednat o členy výpravy. O dalších třech zatím žádné zprávy nemají. Do oblasti, kde by se měli nacházet, se pořád nedaří dostat, informoval portál abc.net.au.

Pátrání komplikuje vítr, sníh i déšť a za deset dní by měly v Indii začít dokonce monzuny, které by záchranu zastavily úplně. V horách totiž dochází k velkému ochlazení a vznikají silné srážky. To by ztížilo přístup především i vrtulníkům.

Záchranáři také čekají na to, až bude schválena pozemní expedice. Ta by se přesunula do okresu Bageshwar, ze kterého by se pak k horolezcům expedice pokusila dostat z ledovce Pindari. Cesta by trvala nejméně čtyři dny.