Na základní škole u Jihlavy zasahovala policie a záchranka!

Na základní škole v Dolní Cerekvi na Jihlavsku v pátek dopoledne zasahovali policisté a záchranáři. Podle vedení školy to bylo kvůli učitelce, která nezvládla výpověď a zkolabovala.

"Mohu potvrdit, že do zmíněné školy dnes dopoledne vyjela policejní hlídka., která předala jednu ženu do péče zdravotnické záchranné služby. Co přesně se na místě stalo, vyšetřujeme, bližší informace momentálně podávat nebudeme," uvedla na dotaz TN.cz v pátek před 19. hodinou policejní mluvčí Jana Kroutilová s tím, že nemůže být konkrétnější.

Náměstek ředitelky jihlavské záchranky Petr Novotný na dotaz TN.cz řekl, že zdravotníci na místě ošetřili jednoho člověka, kterého následně předali na psychiatrii. Detaily neuvedl.

"Paní učitelce angličtiny byl dopoledne zrušen pracovní poměr na základě neprofesionálního chování. Ta následně celou situaci psychicky neunesla a nastal u ní zdravotní kolaps, který musela řešit i přivolaná Policie ČR a záchranná služba. Po celou dobu incidentu byly děti v bezpečí a pod dozorem pedagogů," uvedl v prohlášení na stránkách školy její ředitel Petr Šilhart.

Tuto verzi události ovšem zpochybnila divačka, která se ozvala redakci TN.cz. Tvrdí, že učitelka napadla osmáky a jednoho z nich měla dokonce zmlátit klíči. Výpověď měla dostat až po tomto incidentu. Redakce s žádostí o komentář oslovila ředitele školy. Reakci do článku případně doplníme.