Na západě chládek, na východě skoro tropy. Teploty se mohou lišit až o 12 stupňů!

Noc na čtvrtek byla nezvykle teplá s teplotami nejčastěji mezi 18 a 14 °C. To je v průměru o tři až čtyři stupně tepleji, než činí dlouhodobý průměr.

"Příčinou byla velká oblačnost na většině území (s výjimkou jihu a jihovýchodu území) a především čerstvý, postupně mírný vítr, který vzduch neustále promíchával a neumožnil jeho další prochlazování," vysvětluje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Během dne by mělo být převážně oblačno, na severu a severovýchodě se mohou objevovat přeháňky, k večeru se pak začne vyjasňovat. Teploty přes den vystoupají k 20 až 24 °C.

V noci na pátek už ale teploty výrazně poklesnou, měly by se pohybovat kolem 10 až 6 °C, přes den pak bude citelný rozdíl mezi východem a západem republiky. Nejvyšší denní teploty by se měly podle ČHMÚ pohybovat kolem 24 až 28 °C, na západě bude jen kolem 22 °C. Přes den by mělo být jasno až polojasno, během dne se začne od západu zatahovat, odpoledne a večer se tak mohou místy objevit bouřky nebo přeháňky.

Noc na sobotu by měla být opět výrazně teplejší, teploty poklesnou k 18 až 14 °C, na západě bude o něco chladněji. Stejně tomu bude i přes den, kdy se budou teploty pohybovat od 18 °C na západě do 29 °C na východě. Přes den by mělo být převážně oblačno až zataženo, na většině území se budou objevovat přeháňky nebo déšť. Ojediněle se mohou objevovat bouřky.

Podle ČHMÚ proprší i velká část neděle, na východě se může místy vyjasňovat, mohou se ale tvořit bouřky. Teplotní rozdíly budou zřejmě ještě větší, teploty se budou pohybovat od 17 °C na západě do 29 °C na východě.