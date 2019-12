Chaos na kolejích! Vlaky mají zpoždění, lidé hodiny mrznou

Chaos na železnici začal už v neděli ráno. Zpoždění například nabral osobní vlak RegioJetu z Žatce do Mostu. Cestující zase překvapila souprava Českých drah ze Vsetína do Hranic na Moravě. Podle nich vlak vypadal jako ze sedmdesátých let. Větší zpoždění měl rychlík Arrivy, který mířil z Protivína do Prahy. Podle portálu zdopravy.cz hlásila odjezdová tabule před sedmou hodinou ranní až 60 minut.

Problémy nastaly také při koupi jízdenek. Po přechodu některých vlaků na soukromé dopravce potřebují cestující několik jízdenek. Mezi spoji totiž neplatí jednotná jízdenka. Jedna hádka vznikla dopoledne v Žatci. Pokladní na lidi volala, že to její chyba není. "Já se na vás nezlobím, já se zlobím na České dráhy," reagovala jedna ze starších cestujících. A postupně se přidali další lidé.

Muže mířícího z Mostu do Postoloprt zase rozčílila cena jízdenky. "Je to zmatek, totální chaos. Místo, aby udělali něco pro lidi, tak to pokazí," řekl muž portálu. Při cestě do Postoloprt ho totiž jízdenka stála osm korun, za zpáteční po něm chtěl průvodčí už šedesát. Situaci řešil i dispečink. Nakonec muž zaplatil za každou z cest osm korun.

Lidé byli také překvapeni z rychlíku Arrivy, který mířil do Tanvaldu. Všem připadal jako retro souprava a an netopil. "Stojím na nádraží a přijíždí vlak společnosti Arriva. Proti minulému týdnu, kdy jsem jela naposledy na stejné trase se společností České dráhy, nastal návrat minimálně o dvacet let zpět," napsala na twitteru paní Lucka.

"Dvě hodiny v netopícím vlaku jsou za mnou, a teď šup do osobáku na Lomnici," svěřil se další cestující pan Aleš. "Komplikace nastaly ve směru Praha - Tanvald, když došlo k vyprodání vlaku, tak jsme sehnali posilující spoj dieselovou mašinu. Byla tam však závada na topení," vysvětlil mluvčí Arrivy Martin Farář. Za nepříjemnosti se společnost cestujícím omluvila a nabídla jim jízdu zdarma. Dále se jí podařilo sehnat jiný vůz, který porouchaný nahradí do večera.

Staré vozy podle lidí měly i České dráhy. WC zase nefungovalo v RegioJetu jedoucího z Žatce do Mostu a všichni se těšili, až vystoupí. Jízdu si ale užívají lidé v RegioSprinteru AŽD Praha. Ve vlaku je wifi a do konce měsíce se bude podávat zdarma káva, čaj nebo třeba slivovice.

Dopravci se na nové změny dlouho připravovali a někteří z nich uznají i jízdenky jiných společností. "Naše spoje Českých drah jezdí podle nového jízdního řádu. V roce 2020 budeme přepravovat v průměru 6 854 vlaků a 1000 spojů bude mít wifi připojení," řekl TN.cz mluvčí Radek Joklík. Nově také cestující pořídí jízdenky ve vlaku kreditní kartou.

RegioJet zase v neděli spustil provoz na lince R8 Brno - Ostrava - Bohumín, kde denně provozuje 34 spojů a provoz je bez komplikací. Soupravy jsou klimatizované, nabízí prostorné kupé i prostor pro přepravu dětských kočárků.

"V prvních týdnech budeme - podobně jako i na jiných tratích dříve - tolerantní z hlediska cestujících a jízdenek. Rozumíme tomu, že to bude pro všechny novinka, proto se i v případě, že nám do vlaku nastoupí cestující s platnou jízdenkou jiného dopravce, tak mu ji v období do konce roku uznáme a zaměříme na to, abychom mu vysvětlili, jak si nově kupovat jízdenky na linku R8," uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Menší komplikace nastaly při zahájení provozu osobních vlaků v Ústeckém kraji. "Tam jsme bohužel hned ráno čelili technickým problémům a poruše soupravy na osobním vlaku. Tyto komplikace nás velmi mrzí, nicméně děláme vše pro jejich odstranění. Ihned jsme nasadili posílený technický tým tak, aby se co nejdříve podařilo vzniklou poruchu odstranit," dodal Ondrůj.

Leo Express si pro své cestující připravil jízdu zdarma. "Vyzkoušejte naše vlaky na Orlicku zdarma až do středy 18.12.2019. Jako další pozornost pro Vás máme na těchto spojích nachystáno drobné vánoční občerstvení," napsal na svém webu.

Arriva sehnala několik vozů z Německa, které zmodernizovala. Soupravy se objeví na rychlostních tratích, kde společnost podle nového jízdního řádu pojede, a také částečně ve Zlínském kraji. "Postupně se připojí další modernizované vlaky, které nahradí tzv. zastaralé," doplnil Martin Farář.

