Na Znojemsku řidič na chodníku zabil chodce. Test na drogy měl pozitivní

K vážné nehodě došlo krátce po půl čtvrté odpoledne v obci Grešlové Mýto na Znojemsku. Řidič fordu jel po silnici I/38, ze zatím neznámých důvodů však náhle vjel na chodník, kde srazil procházejícího chodce.

Ten svým zraněním podlehl, záchranáři už mu nedokázali pomoci. Na místo dorazila i policie, která řidiči provedla test na návykové látky.

Alkohol se u něj neprokázal, to samé se však nedá říct u drog. Orientační test byl pozitivní na amfetamin. Policie případ nadále vyšetřuje. "To, zda byl řidič pod vlivem drog a do jaké míry jimi byl ovlivněn, určí až rozbor krve," uvedl mluvčí policie Pavel Šváb.