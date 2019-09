Nabídněte obraz do aukce

Pokud máte doma obraz nebo kresbu a domníváte se, že má vyšší hodnotu, nevyplatí se prodávat je v bazaru nebo na internetu. Můžete je nabídnout do aukce. Výhodou tohoto prodeje je, že výsledná cena může dosáhnout vyšších hodnot než v případě komisního prodeje, kdy je konečná cena předem stanovena. Nevíte, jak na to a netušíte, jak vše probíhá? Obraťte se na Galerii KODL, která je založená na více než stoleté rodinné sběratelské tradici a již devět let je ve všech číslech nejúspěšnější aukční síní.



Jestliže se rozhodnete obraz nabídnout do aukce, nevydávejte se hned na cestu. Nejprve dílo vyfotografujte a změřte. Následně kontaktujte aukční síň emailem, ve kterém pošlete fotografie spolu se stručným popisem (podpis, rozměry, atd.). Teprve poté se domluvíte na schůzce. Konzultace o uměleckém díle nabízeném do aukce je bezplatná. Doporučujeme mít připravenou veškerou možnou dokumentaci o tom, jak se dílo dostalo do vašich rukou. Postačí doklad o koupi, a pokud byl na dílo v minulosti udělán znalecký odhad, či odborný posudek, nezapomeňte je vzít s sebou.

Na schůzce se určí vyvolávací cena díla, což je částka, za kterou se dílo začíná dražit. Pokud budete s cenou souhlasit, podepíšete smlouvu. V té bude uvedena nejen cena, ale i další postup včetně případného restaurování, rámování, či zhotovení odborných expertiz k obrazu. Tyto služby zajišťuje galerie prostřednictvím renomovaných a léty ověřených expertů. Následně v Galerii KODL připraví dílo do aukce, včetně pořízení fotografií a popisu do aukčního katalogu. Ten je pak k dispozici zájemcům o koupi uměleckých děl a aukční síň jej také rozesílá stálým klientům.

Aukce je veřejná, majitel může být tedy přítomen a sledovat celý průběh. Pokud se dražby nezúčastní, o výsledku se dozví po jejím skončení na základě telefonátu ze strany galerie, případně pak z internetových stránek, na kterých je vždy nejpozději do druhého dne vyvěšena výsledková listina. Peníze jsou vyplaceny ihned po uhrazení novým majitelem, který má na zaplacení lhůtu 10 dnů. Původní majitel tedy částku obdrží v rozmezí jednoho, v krajním případě až tří týdnů od data konání aukce.

Aukce se rozhodně nemusíte obávat, nejsou určeny jen pro vyvolené a neprodávají se na nich jen díla za milionové částky. Ostatně aukce mají dlouhou historii, která sahá až do roku 500 př. n. l. Tehdy se prostřednictvím dražeb prodával movitý i nemovitý majetek. V dalších staletích nebyly dražby v Evropě tolik rozšířené. Teprve v první polovině 18. století vznikly významné aukční společnosti, které fungují dodnes. V roce 1744 se konala první dražba v aukční síni Sotheby’s a Christie's, v současnosti největší aukční síň na světě, byla založena okolo roku 1766.

Sběratelské tradice rodiny Kodlů započala v osmdesátých letech 19. století. Novodobá historie Galerie KODL se datuj od roku 1989, kdy současný vlastník Martin Kodl se svým otcem spolupořádal první polistopadovou aukci na pražském Žofíně. Z aukčních síní vzniklých po revoluci patří k těm s nejdelší historií. Galerie si zakládá na záruce prodávaných uměleckých děl, ale také na maximálně profesionálním přístupu špičkového týmu odborníků a historiků umění. Úspěšnost galerie se opírá také o dlouhá léta budovanou důvěru klientů.





Více informací na www.galeriekodl.cz.