Samotesty přes videohovor? Nehrozí! Podle ministerstva jdou proti zákonu

Ministerstvo zdravotnictví se ohradilo proti testování na covid-19 přes internet. Na stránkách onlinetestovani.cz od firmy Doktor po telefonu si mohli lidé zakoupit testovací sady a před doktorem na videohovoru otestovat. Odborníci společnost sice pochválili za zavádění technologií do zdravotnictví, její testy jsou však neplatné.



"Provedení samotestu na covid-19 pod vzdáleným dohledem zdravotníka je, podle platných právních předpisů, testem provedeným laickou osobou," píše na svých stránkách ministerstvo zdravotnictví. Nejedná se podle nich tedy o zdravotní službu podle zákona.

Vedení společnosti Doktor po telefonu ale nesouhlasí."Stojíme si za tím, že službu provádíme v souladu s legislativou. Partnerská ordinace SochORL, která využívá platformu onlinetestovani.cz společnosti Doktor na telefonu, má jakožto poskytovatel zdravotních služeb všechna potřebná povolení krajského úřadu a krajské hygieny k online testování," tvrdí pro TN.cz.

Firma by zároveň ráda českou legislativu v budoucnu změnila "Chceme být pro ministerstvo partnerem právě v otázce vzniku legislativy v oblasti telemedicíny. Jsme připraveni na tomto s ministerstvem a dalšími úřady pracovat. Věříme, že se nám podaří mantinely objektivně nastavit,“ říká jednatel Doktora po telefonu Marek Chatrný.

Proti neuznávání testů se chce teď společnost bránit. "Požádáme nyní Evropskou komisi o vyjasnění detailu, zejména v případě distančního testování pomocí telemedicíny. Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady ohledně Covid Passu EU výslovně nestanovuje, zda musí být pacient testován za fyzické přítomnosti zdravotnického pracovníka, nebo zda lze testování provést pomocí telemedicíny," uvedlo vedení firmy.



Samotestování pod vzdáleným dohledem zdravotníka prozatím tak nemůžou zákazníci použít pro vytvoření digitálního evropského certifkátu. Výsledky testů, které zdravotník zapisoval do systému ISIN, také nebudou platit, nemůžou je tedy ani nahrávat do aplikace Tečka. Tyto samotesty proto nebudou fungovat ani jako doklad bezinfekčnosti při vstupu do služeb.