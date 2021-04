Nabouraná lokomotiva stále blokuje trať. Hasiči neví, jak ji dostat pryč

Nejtěžší úkol celého odklízení následků nehody je odtrhnout od sebe dvě 80 tun těžké lokomotivy. Hasiči na tom pracovali až do půlnoci.

Ve středu ráno se jim lokomotivu, ve ktere zemřel strojvedoucí, podařilo uvolnit tak, že ji dokázal zvednout jeřáb. Manipulace po centimetrech pak zabrala celé dopoledne.

Hasiči teď musí vymyslet způsob, jak nejhůře poničenou lokomotivu dostat mimo trať a odvézt ji. Až se to podaří, čeká je poslední úkol.

Nasadit na koleje to, co zbylo z druhé lokomotivy. Ta se pak odtáhne do depa, kde ji prohlédnou odborníci. U obou mašin budou zkoumat jejich technický stav před nehodou. Zatím to vypadá, že srážku způsobila chyba strojvedoucího.