Nabourané auto, uvnitř tělo. Policisté řeší záhadnou nehodu

Záhadnou nehodu vyšetřují policisté z Hradce Králové. U obce Černilov ráno místní našli havarované auto a v něm tělo devatenáctiletého mladíka. Kdy se nehoda stala a co bylo její příčinou, zatím není vůbec jasné.

Mladík sjel ze silnice, k místu nehody mu ovšem v tu chvíli zbývalo ještě více než 100 metrů.

V příkopu nejsou ale žádné patrné známky brzdění, a přestože auto muselo i kvůli drhnutí podvozku o zem zpomalovat, náraz do betonového mostku byl devastující. Auto je zdemolované, airbag ve volantu byl vystřelený a volant rozlámaný a uvnitř bylo tělo devatenáctiletého mladíka. Hasiči ho museli vystříhat, ale lékař už mu pomoct nedokázal.

Nehoda se stala pravděpodobně už ve čtvrtek večer, vzhledem k tomu, že to bylo na silnici mezi poli, kam je navíc zákaz vjezdu, místní si havarovaného auta všimli až v pátek dopoledne. Mladík tak musel být zaklíněný v autě přibližně 15 hodin.



Jestli by mu včasná pomoc zachránila život, ale zatím není jasné. Na to by mohla odpovědět zdravotní pitva. Také po ní bude jasné, jestli mladík nebyl pod vlivem drog nebo alkoholu a nebo jestli za nehodou není například zdravotní indispozice. Každopádně před nehodou muselo jet auto velmi rychle.