Načeradec nabízí panský život! Zámek může být váš za 13,5 milionu

Chcete si žít jako na zámku? Máte nyní možnost! Stát se chce zbavit téměř tři sta let starého barokního zámku ve Středočeském kraji. A váš může být za necelých 14 milionů korun!

Žít si jako král, nebo alespoň vysoce postavený aristokrat. Takovou možnost nabízí barokní zámek v obci Načeradec, který stát nabídne 10. září v dražbě.



Zámek nechal v roce 1734 postavit František Josef ze Starhembergu. V roce 1925 se z něj stal dětský domov. Od 1. ledna 2015 je budova prázdná. Zámek je zapsaný na ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

K zámku patří i asi 90 let starý domek, v němž měli své zázemí vychovatelé. Kromě toho se na pozemku nachází garáž, sklad zahradního nářadí, skleník a několik skladů z ocelového plechu. Součástí je i 2,8 hektaru zeleně. K zámku patří i více než 280 let staré sklepení, to je však v havarijním stavu.

Poslední velká rekonstrukce je z roku 1987, menší pak z roku 2000. Podle popisu je ale celkový stav zámku velmi dobrý, byl pravidelně udržovaný.



Znalec cenu zámku v roce 2018 odhadl na 21,33 milionu korun. Dražba ale začíná už na rovných 13,5 milionech korun. Jedná se totiž celkem o sedmý pokus zámek vydražit, v předcházejících případech se na dražbu nikdo nedostavil. Více k zámku se dozvíte zde.