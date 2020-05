Nacistický kalendář pobouřil řadu lidí. V obchodech jde ale na dračku

Co měsíc, to jedna tvář nacisty. Kalendář osobností třetí říše pobouřil historiky a pamětníky holokaustu. Na vydavatelství Naše vojsko už kvůli tomu míří trestní oznámení a další se chystají. Přišlo i o sklad, ve kterém kromě kalendářů mělo i další předměty s nacistickou tematikou. Výpověď dostalo od ministerstva vnitra.

Je mu 92 let. Zázrakem přežil Terezín i Osvětim. Kalendář na příští rok s osobnostmi třetí říše Tomana Broda hodně nemile překvapil. "To ani neukazujte nikomu. To skutečně existuje dneska v nějakým obchodě?" okomentoval kalendář přeživší holokaustu.



Nejen, že existuje, ale prý jde v posledních dnech na dračku. "My jsme se v pondělí zásobili, šéf nám je dovez. On říkal, že už prostě nebudou," prozradila prodavačka v jednom z obchodů.



"Tak kdo tam všechno je? Tak je tam Adolf, určitě je tam Goebbels," otevřel kalendář Brod. Třeba pro září vybral vydavatel tvář Josefa Mengeleho, brutálního sadisty, který utýral stovky dětí a poslal do plynových komor více než 400 tisíc lidí.



V Osvětimi se s Mengelem, přezdívaným Anděl smrti, Toman Brod potkal mnohokrát. Nad nacistickým kalendářem kroutí hlavou i jeho paní. "Tohle to je šílenství," posteskl si Brod. Jeho manželka dodala, že holt jsou i takoví blbci.



Na nakladatelství podal trestní oznámení předseda Nadačního fondu obětem holokaustu Michal Klíma. "Podle mého názoru jde o porušení zákona. Je to naprosto šílený hnus. Myslím na ty lidi, kteří přišli o své příbuzné," sdělil Klíma. Zděsil se také mediální a marketingový odborník Ondřej Fér: "Je to odporný. Jak vůbec může někoho napadnout poslat takovýhle produkt na trh."

Majitel vydavatelství Emerich Drtina se ke kalendáři za 500 korun, který se dotkl pamětníků a pozůstalých obětí holokaustu, v úterý vyjadřovat nechtěl. "Mě v této společnosti některé věci taky uráží a neudělám s tím nic. Zapomeňte moje číslo, nebudu se k tomu vyjadřovat," sdělil TV Nova vydavatel kalendáře.



Kdyby se případ dostal před soud, autorovi kalendáře by podle advokátů mohl hrozit až desetiletý trest. "To zobrazování nacistických pohlavárů bez komentářů naplňuje podle mého minimálně jeden z těch hlavních znaků skutkové podstaty trestného činu," řekla advokátka Dagmar Raupachová.



Prodej kalendáře ostře odsoudila i izraelská a německá ambasáda. Vydavatelství mělo už v minulosti problém, když nabízelo hrnky s podobiznou Adolfa Hitlera. To ale nakonec policie odložila s tím, že nejde o nic protiprávního.