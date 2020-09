Tohle tu 50 let nebylo, nad Atlantikem nastala unikátní konstelace

Hurikán Sally aktuálně bičuje pobřeží Mexického zálivu. Bouře Rene se podle informací portálu foxnews rozptýlila už v pondělí večer, ostatní řádily na moři ještě v úterý odpoledne. Neustává ani tropická bouře Karina, která zasáhla moře jihozápadně od Baja California v Tichém oceánu.

Snímek všech cyklón najednou pořídil meteorologický satelit GOES-East z výšky více než 35 tisíc kilometrů. Sally se podle americké Národní meteorologické služby pohybovala na sever směrem k pobřeží Mexického zálivu přibližně rychlostí 3 kilometry za hodinu.

Rychlost větru, když pro Sally platilo označení hurikánu kategorie 1, dosahovala téměř 137 kilometrů za hodinu. Bouře smetla vše, co jí stálo v cestě. Ve středu odborníci změnili kategorii na 2 a ačkoli bouře zeslábla, dál ničí oblast Floridy a Alabamy.

Záplavy smetly také zvířata:

Another reason to SHELTER IN PLACE until flood waters recede. Not only are there downed power lines, but theres also displaced wildlife. This 10-12 ALLIGATOR was just outside of a house in Gulf Shores on Plash Island earlier this morning.



Video from Tina Bennett @NWSMobile pic.twitter.com/aK5O2inOqX