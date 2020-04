Nad Českem před Sluncem přeletí kosmická stanice. Takto ji uvidíte!

Ve středu bylo možné Mezinárodní kosmickou stanici (ISS) vyfotografovat z úzkého pásu na východě Čech. Zachytit stanici před slunečním diskem, který ISS přeletí za pouhých 81 setin sekundy, vyrazil astrofotograf Petr Horálek.

Vesmírnou stanici, která v tu chvíli byla 571,5 kilometrů daleko, se mu podařilo vyfotografovat z místa nedaleko Kněžnice u Třemošnice. ISS byla v tu chvíli perfektně orientovaná ke Slunci, na snímcích se tak krásně vykreslily její solární panely.

Díky tomu, že stanice ISS oblétá Zemi jednou za zhruba 90 minut a naše planeta se pod ní podtáčí, nastane po přibližně dvou týdnech období, kdy se stanice objevuje nad našimi hlavami pravidelně, vysvětluje Horálek.

V období její viditelnosti se jeví jako neblikající "hvězda", která se zpravidla přesouvá od západu k východu. Jestliže je člověk v místě, kde se stanice promítne před Měsícem nebo před Sluncem, může pozorovat a fotografovat přelet stanice před tímto objektem.

UPOZORNĚNÍ! Pro pozorování a fotografování Slunce je nutné mít správný a kvalitní filtr, jinak hrozí vážné poškození zraku.

"Pozorování přeletů před Sluncem nabízejí snazší zachycení solárních panelů - jednak Slunce je velice jasný a kontrastní objekt, za druhé panely vždy míří ke Slunci a za třetí se správným filtrem se dá Slunce a ISS fotografovat objektivem nad 400 mm i ze stativu," popisuje Horálek.

Nadšenci, kteří budou vybaveni filtrem, by měli volit přelety okolo poledne, a použít fotoaparát na pevném stativu. Pro detaily je dobré mít alespoň 400mm objektiv na plnoformátovém fotoaparátu. Opravdu krásné detaily se dají zachytit až s teleobjektivem či dalekohledem s ohniskem nad 700 mm.

Jak se loví ISS?

Důležité je znát lokalitu. Pro hledání ISS před Měsícem nebo Sluncem je nejlepší navštívit stránky transit-finder.com. Po zadání souřadnic svého místa a dojezdové vzdálenosti se vygeneruje seznam nejbližších úkazů.

"Nejlepší jsou ty, kde ISS má mít úhlovou velikost nad 45". Pak je dobré se podívat, kudy jde centrální linie úkazu a tam si naplánovat výjezd. Pro focení kosmické stanice před Sluncem je pak nutné se vybavit speciálním filtrem na focení Slunce a dát jej před objektiv," upozorňuje Horálek. Je také důležité průběžně kontrolovat, kudy stanice letí, její dráha se totiž neustále upravuje, může se tak posouvat i pás vhodný pro pozorování.

Poslední nutností je pak přesná časomíra, například hodiny zpřesňované GPS. "Před samotným záznamem zamíříme na Slunce (objektiv již opatřený filtrem, jinak může dojít k poškození zraku!!!) a co nejlépe doostřit a nastavit vhodnou expozici. Ta by měla být co nejkratší, řádově 1/2500-1/4000s. Podle toho také nastavíme ISO. Těsně před přeletem (pouhou sekundu) pak spustit rychlé sekvenční snímání nebo snímání videa. Přelety jsou velice krátké, zpravidla desítky setin sekundy. Sekvenční snímání tedy můžeme po dvou sekundách zastavit a zkontrolovat, zda jsme byli úspěšní," popisuje Horálek.