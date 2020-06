Nad Českem se objevil rozesmátý "smajlík". Co to znamená?

Barevný úkaz odhalila mapa množství srážek. Usmívající se smajlík zasahoval přes sedm krajů. Jedno jeho oko se nacházelo nad Podkrkonoším, druhé na hraně Plzeňského a Středočeského a široký úsměv zasahoval ze Středočeského kraje na Vysočinu. Žluté "tělo" zabíralo prostor od Plzeňského a Jihočeského kraje až po kraj Pardubický, Královéhradecký a Liberecký.

S ohledem na obrovské sucho v Česku, lze s trochu nadsázky tvrdit, že se smajlík raduje nad alespoň tou troškou vláhy, která má přijít. Komentující vyhlídku na déšť rozhodně vítají. "Jen ať hezký prší! Vodní toky se doplní a lesy ožijí houbami. Pole a zahrádky, kdyby mohly, tak by poděkovaly za vláhu i dvakrát!" raduje se na facebooku přispěvatel Antonín.

Oranžová místa ve smajlíkově tváři totiž značila, kde meteorologové předpovídají největší množství srážek, tedy 40 až 50 mm. Žlutá místa prozrazují, kde spadnou srážky v rozmezí 30 až 40 milimetrů.

"Teplo se zatím moc nechystá. Nad Atlantikem je velmi stabilní tlaková výše. Po její přední straně proudí do Evropy stále chladný vzduch od severu a pokud jsou výstupy modelů jakž takž správné, potrvá to i v první polovině června. Příčinou může být teplá zima a nadměrné tání arktického ledu, které přináší chladné vody do Atlantiku z prostoru Labradoru, Grónska a Islandu," informuje meteorolog Petr Dvořák.

Podobné úkazy na meteorologických mapách či satelitních snímcích nejsou ničím neobvyklým. V lednu letošního roku se z družicových snímků na meteorology šklebilo vzteklé kuře. To bylo zřetelně vidět na fotografii oblačnosti nad Českem a pobavilo tehdy nejen samotné odborníky, ale i komentující na sociálních sítích. Ne všichni ale kuře v oblacích rozpoznali. Někteří prohlašovali, že je na snímku zřetelně patrný rozzuřený troll, jiní viděli kachnu.