Nad suchem vyhráno nemáme. Co dělat, abychom se před ním ochránili

Momentálně to sice vypadá, že období sucha skončilo, ale nemusí to tak vůbec být. Podle meteoroložky Dagmar Honsové stačí v Česku jediný měsíc sucha a budeme tam, kde jsme byli dříve. Takže toho, že momentálně jsou častější srážky, by měli Češi jaksepatří využít a začít hospodařit s dešťovou vodou, když tu možnost mají.

Nejtradičnější metodou, kterou používali již naši dědečkové, je zachycovat dešťovku do sudů, kádí či beček. Pokud máte zahrádku, tak takto na ní dešťovou vodu můžete sbírat vždy. K zalévání je tato voda dobrá zejména proto, že neobsahuje chlor ani soli, které rostlinám neprospívají.

Kanadské borůvky, azalky či rododendrony jsou například tak citlivé, že by se pitnou vodou neměly zalévat vůbec. Dešťová voda je tak nejen ekonomičtější, ale i vhodnější pro vaši zahrádku. Existují ale modernější řešení než kádě a bečky postavené u okapů. Jedním z nich je sběrač vody, který lze jednoduše namontovat do okapového systému a zachytí přibližně 60 procent vody, zbytek odejde spolu s nečistotami pryč.

V hospodaření s dešťovou vodou se dá ale zajít i dál. S dešťovou vodou se totiž dá splachovat WC, uklízet nebo dokonce i prát. A má to i další výhody než jen ekonomické. Srážková voda je totiž měkká a nezanáší tolik pračku nebo toaletu vodním kamenem. Jeden člověk spotřebuje denně průměrně sto litrů vody. V rodinném domě ale může být až 50 procent z toho nahrazeno dešťovou vodou.

S dešťovou vodou se dá zajít i dál než jen do domácnosti. Některé firmy v Česku s ní také hospodaří. Například sídlo Nadace Partnerství v Brně vzniklo na principu dešťové vody, aby lidé mohli vidět, jak může být dešťová voda užitečná v praxi.

"Vzděláváme veřejnost v rámci udržitelného stavění. Každý návštěvník u nás si může vyzkoušet například toalety s dešťovou vodou," popisuje Barbora Chmelová z Nadace Partnerství. Budova má také zelenou střechu, na které roste zahrada a ta vodu pohlcuje.

A rozhodně to není jediná budova v Česku. Lidem, kteří u sebe doma chtějí zavést dešťovou vodu, pomáhá dotační výzva ministerstva životního prostředí Dešťovka. Také některé městské části se snaží hospodařit s dešťovou vodou.

Například Nový Lískovec v Brně uprostřed sídliště shromažďuje dešťovou vodu, která pak teče do jezírka. V centru sídliště tak vznikla příjemná oáza. Městské části se tak nepodařilo jen zkrášlit park, ale také zadržet množství vody, která jinak zbytečně odtékala kanalizací pryč.

Podívejte se na reportáž TV Nova o dešťové vodě:

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.