Nad Trumpem se stahují mračna. Demokraté ho chtějí zbavit vlády

Demokraté chtějí, aby na posledních devět dní Trumpovy vlády převzal moc viceprezident Mike Pence. Během pondělí o tom bude dolní komora hlasovat. Pokud Pence nebude na výzvu reagovat, chtějí demokraté Trumpa sesadit pomocí ústavní žaloby, tedy impeachmentu.

"Hanba na ty dvě třetiny republikánů ve sněmovně, kteří toto chování podpořili. To tito lidé umožňují prezidentovo chování. Pamatuji si, když republikáni v Senátu šli za Richardem Nixonem a řekli: "Je konec." To se musí stát i nyní,“ řekla Nancy Pelosiová.

Středeční obsazení Kapitolu Trumpovými stoupenci dávají demokraté i někteří republikáni za vinu právě dosluhujícímu prezidentovi. Podle některých poslanců byla akce důsledkem jeho lží a manipulace voličů.

"Slova mají následky a čím výše v hierarchii jste, tím větší hodnotu vaše slova získávají. A prezident Spojených států má svou vlastní kazatelnu pro tyrany,“ uvedl senátor Angus King.

V souvislosti s boji v Kapitolu vyšetřuje policie 25 případů terorismu. Akce si vyžádala 5 obětí. Na následky zranění zemřel v nemocnici jeden z policistů, který na místě zasahoval. Ve Washingtonu se pro něj konala pietní akce.

Pokud by demokraté proces ústavní žaloby spustili, stal by se Donald Trump jediným prezidentem, který impeachmentu čelil dvakrát. Kdyby byla žaloba úspěšná, znamenalo by to mimo jiné to, že by Trump nesměl znovu kandidovat nejen na prezidenta, ale ani do jiných vládních funkcí.