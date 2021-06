Nadace Nova opět rozdávala radost! Projekt Počítače dětem nekončí

Nadace Nova opět dělala radost dětem. Spolu s projektem Počítače dětem předala herečka Michaela Badinková výpočetní techniku desetileté slečně Shagaf, která chodí do čtvrté třídy, a nový počítač jí určitě pomůže.

Nadace Nova spolu s projektem Počítače dětem už několik měsíců zajišťují pomoc v rodinách, ve kterých nemají prostředky na nákup techniky potřebné pro domácí studium. A i když distanční výuka ve školách prozatím skončila, výpočetní technika bude potřeba dál.

Projekt Počítače dětem se chce v budoucnu zaměřit na pomoc matkám samoživitelkám nebo dětským domovům. Herečka Míša Badinková, známá ze seriálů TV Nova, se rozhodla pomoci další rodině a předat počítač malé Shagaf Al Ibrahim.

Desetiletá holčička chodí do čtvrté třídy na základní školu. Spolu s rodinou se přistěhovala do Česka ze Sýrie, kde rodina neměla vhodné, a hlavně bezpečné podmínky pro výchovu a vzdělání dětí. Žijí v Česku již několik let, zbytek rodiny zůstal v Sýrii.





Rodina je kvůli jazykové bariéře znevýhodněná v zaměstnání, matka vůbec nemluví a nerozumí česky. Příjem do rodiny tedy přináší pouze otec, který pracuje ve skladu zboží, ten mluví dobře česky. Malá Shagaf hraje na kytaru, ráda tancuje, mluví česky, arabsky a s tatínkem se nově učí i italsky.

Rodina měla zapůjčený počítač ze školy, ale je zastaralý a dívka se nemohla téměř připojovat, navíc počítač musí po distanční výuce vrátit. A tak neskrývala nadšení, když se jí rozhodla pomoci Nadace Nova a počítač jí věnovat. Malá Shagaf se těší, jak se naučí psát všemi deseti na počítači a jak se bude s tatínkem věnovat italštině.

Nadace Nova se spojila s projektem Počítače dětem a společně zajišťuje pomoc v rodinách, kde nemají prostředky na nákup počítače pro domácí studium. Děti proto nemohou držet krok se svými spolužáky. Pro ně se snaží získávat techniku od dárců a organizuje dobrovolníky, kteří pomáhají s rozvozem, instalací a servisem počítačů.

Pokud máte ve svém okolí rodinu, která by potřebovala pomoci, můžete se obrátit na tyto webové stránky. A to stejné platí v případě, že byste chtěli dětem pomoci sami.