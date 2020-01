Naděje pro Austrálii: V ohnivém pekle se konečně ochladilo a začalo pršet

Australští hasiči bojují s časem - vydatný déšť a ochlazení jim totiž daly novou naději a možnost pokusit se uhasit co nejvíce požárů. První letošní tropický cyklon s sebou totiž přinesl hustý liják. Změnu počasí místní obyvatelé vítají s nadšeným jásotem, který se rozléhá městy.

Sociálními sítěmi se šíří i fotografie šťastných zvířat, pro která déšť představuje úlevu od horkého vzduchu. "Velmi dobrá zpráva je, že stupeň nebezpečí požárů se snížil. Na mnoha místech už konečně nepředstavují bezprostřední riziko," uvedl náčelník hasičů Shane Fitzsimmons.

"Animals rejoicing at the sight of rain in Australia"



Photo: The Times of Karachi pic.twitter.com/TDX7rfwLVP