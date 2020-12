Naděje pro Brity zhasla. Evropský parlament vyloučil brexit s dohodou

Evropský parlament pro přijetí dohody stanovil termín 20. prosince, aby měl dostatek času na kontrolu textu. Nedělní vyjednávání ale kýžený výsledek nepřinesla. "Právě jsme se dozvěděli, že dnes nebude žádná dohoda," uvedl v neděli brexitový koordinátor Europarlamentu David McAllister.

"Evropský parlament proto letos nebude schopný dohodu schválit," vysvětlil McAllister. I přesto, že mezní termín vypršel, vyjednávání pokračují i v pondělí. "Rozhovory jsou velmi obtížné, stále tu jsou významné neshody," citoval web Politico.eu vládního úředníka Spojeného království.

Velká Británie se tak nachází v patové situaci. Šance na dohodu do konce roku je mizivá a britští ministři zaujali nesouhlasné stanovisko i k možnosti prodloužení přechodného období.

Opoziční politici na vládu podle BBC naléhají, aby přechodné období prodloužili a ukončili tím aktuální nejistotu a obavy z následků odchodu bez dohody. Podle ministra dopravy Granta Shappse by tím však jenom přilili olej do ohně. Vyzval proto lidi, aby se připravil na změny, které nastanou od 1. ledna.

Premiérka skotského parlamentu Nicola Sturgeonová prohlásila, že Velká Británie by měla všechnu svou pozornost nyní směřovat na boj s novou mutací koronaviru a nevytvářet další problém, který by vznikl odchodem bez dhody.

"V sázce jsou lidské životy, jejich zaměstnání a podniky. Potřebují dohodu, očekávají ji. Musí být přijatá," uvedl šéf labouristů Keir Starmer.

Ve hře zůstává i přijetí dočasných pravidel, které by zajistily, že obchodní vztahy nebudou narušené, než vstoupí v platnost závazná pravidla.

Pokud by Velká Británie vystoupila z EU bez dohody, znamenalo by to, že od začátku příštího roku se obě strany budou muset při obchodování řidit nikoliv pravidly vnitřního trhu Unie, ale podmínkami Světové obchodní organizace. Na zboží by tak mohlo být například uvaleno clo, které by ovlivnilo i konečnou cenu.

Začátkem letošního roku se Velká Británie rozhodla také zpřísnit imigrační zákon. Připomeňte si událost v reportáži TV Nova: