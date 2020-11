Naděje pro důchodce. Senát bude rozhodovat, zda dostanou rouškovné

Senát se v obnoveném složení po říjnových volbách sejde poprvé tento týden. Na programu má volbu nového předsedy, zasedací pořádek a projednávání řady zákonů. Takzvané rouškovné ale v programu chybí.

Příspěvek 5000 korun mají dostat starobní důchodci i lidé s invalidní nebo s pozůstalostní penzí. Protože vláda přišla s návrhem před krajskými a senátními volbami, mluvila opozice o uplácení voličů. Příspěvek by mělo obdržet zhruba 2,89 milionu lidí.

Jako první hlasoval v Senátu o jednorázovém příspěvku sociální výbor, který ho ale nepodpořil, Senát tak teď nemá jasné stanovisko garančního výboru. .

Pokud by ho senátoři nakonec v dohledné době projednali a vrátili poslancům, tak ti by museli veto horní komory přehlasovat. Pak musí dokument ještě podepsat prezident a musí vyjít ve sbírce zákonů. Jestli v úterý tedy organizační výbor rozhodne, že se rouškovné na program jednání dostane, budou mít důchodci naději, že by do Vánoc příspěvek mohli dostat.