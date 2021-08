Méně nehod a uštvaných strojvůdců? Vláda schválila odpočinek navíc

Konec přepracovaných a unavených strojvedoucích a snížení počtu nehod na železnicích. To si slibuje vláda od schváleného návrhu, který má dát strojvedoucím hodinu odpočinku navíc a naopak zkrátit pracovní směnu. Podle některých z nich se tím ale bezpečnost na kolejích nezvýší.

Před třemi týdny tragická srážka vlaků na Domažlicku. Tři mrtví a šedesát zraněných. Letošní duben na Teplicku - další zraněný a mrtvý strojvůdce. A v neposlední řadě loňská srážka u Perninku - dva mrtví. Příčinou byla pravděpodobně nepozornost. Nebo únava strojvedoucích.



"Máme málo strojvůdců. Ti zase mají málo odpočinku, protože jsou pod obrovským tlakem. Proto příslušné vládní nařízení měníme," vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Strojvedoucím se povinný odpočinek nově prodlouží z šesti na sedm hodin. Směna pak nesmí být delší než 13 hodin.

"U toho prodloužení máme obavy, že ho dopravci spíš využijí na přesun z místa výkonu práce na odpočinkovou místnost a zpět," uvedl prezident Federace strojvůdců Jaroslav Vondrovic.

Pro dopravce to znamená sehnat další strojvedoucí. Těch je ale dlouhodobě nedostatek. "Na jednu stranu to samozřejmě vítáme. Na druhou stranu to ale znamená vyšší náklady na provoz železnice, protože bude potřeba vyšší počet strojvedoucích," řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

"My to navrhované opatření již nyní dodržujeme. Budeme muset pouze upravit turnusové doby strojvedoucích," nechal se slyšet mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.



K situaci se vyjádřil také RegioJet. "Samozřejmě učiníme patřičné kroky k tomu, abychom to implementovali do našich směn," sdělil mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.



"Pokud se výkazem práce nebo namátkovou kontrolou prokáže, že se to nedodržuje, tak za to nese odpovědnost zaměstnavatel," upozornil ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).



Bezpečnost na železnicích by mohla zlepšit i další připravovaná novela, která má zavést monitorovací systém strojvedoucích. Ten by měl evidovat každou jejich jízdu i případné přesčasy.

Návrh leží už několik měsíců ve Sněmovně. Poslanci by se k němu mohli dostat v půlce září.