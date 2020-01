Od kasy na vlak? "Musíte jet tramvají, pod mostem a pak už to najdete!"

Není to vtip, ale realita. Vybudování čtvrtého nástupiště bylo požadavkem magistrátu hlavního města v rámci modernizace koridoru mezi Vršovicemi a Hostivaří. Nápad ale vznikl až v průběhu rekonstrukce, proto nebyl od začátku zahrnutý do plánů stavby.



"Podchod se v modernizované stanici prodlužuje, buduje se. Bohužel, podle harmonogramu stavby nebylo možné jiné řešení. V současné době probíhá technologická přestávka a stavbaři se vrátí na stanoviště jakmile to klimatické podmínky dovolí,“ popsal problém tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

Na sociální síti sdílel s tímto problémem osobní zkušenost i jeden z cestujících, který si kupoval lístek právě na pokladně ve Vršovicích. "Dobrý den, jednu jízdenku do Týnce nad Sázavou prosím. Dobře, bude to 60 korun a jede to z nově otevřeného čtvrtého nástupiště. Bezva a tam se dostanu normálně podchodem? Ne, ten ještě neotevřeli, musíte tramvají na Otakarovu, potom dojít na Náměstí Bratří Synků, projít pod viaduktem a pak už to najdete, akorát už asi nestíháte vzhledem k tomu, že to jede za pět minut."

Většina diskutujících pod příspěvkem radí cestujícímu zvolit jinou variantu cesty. "Vzal bych to přes koleje.“ Tato rada se ale lidem může pěkně vymstít. "Dopouštějí se přestupku proti zákonu o drahách. Pokuta ve správním řízení může být až do výše 10 tisíc korun. Především ale riskují vlastní zdraví a bezpečí," komentuje nešvar Illiaš.

Z důvodu dostavby podchodu až v příštím roce správa železniční dopravní cesty vymyslela alespoň náhradní plán. "My připravujeme dodatečné řešení, budeme budovat lávku, kterou se cestující dostanou z budovy vršovického nádraží na to 4. nástupiště, čímž odpadne to zdlouhavé obcházení. Tato lávka by měla být zbudovaná v květnu tohoto roku," vysvětluje Marek Illiaš.

Na vršovickém nádraží se má zvýšit počet policejních hlídek, aby zajistili bezpečí cestujících i provozu vlaků. Pro důchodce, zrakově postižené nebo osoby se sníženou schopností pohybu je cesta na nástupiště velkým problémem. Mluvčí SŽDC proto radí, jak si poradit.

"Já bych poprosil cestující o strpení s námi. Do té doby bych doporučil, kdyby mohli nastupovat v Praze na Hlavním nádraží nebo ve stanici Kačerov, což jsou stanice vzdálené 4 minuty jízdy a obě stanice jsou bezbariérově přístupné.“