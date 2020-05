Nadšenci přetvořili staré telefony na mobily! Podívejte se, jak fungují

Parta nadšenců ze Slovenska přetvořila staré telefony, které dříve sloužily pro pevnou linku, na mobily. Museli vyměnit celý vnitřek přístroje a trvalo to přes měsíc, ale za ty podivující se pohledy v MHD nebo na návštěvách to prý stálo.

Co byste si pomysleli, kdybyste v autobuse viděli cestujícího, jak se vybavuje do sluchátka připojeného ke klasickému telefonu? Přesně to se Milanu Švingálovi, který s nápadem na přetvoření pevné linky v mobil přišel, líbí nejvíc.

"Hlavní plus je ta recese, kdy člověk přijde někam na návštěvu, velká sranda je s tím v MHD. Člověk si sedne a vedle sebe si položí telefon, lidi se na něj dívají, jestli mu nehrabe," popsal Švingál pro TV Markíza.

Spolu s kamarády se do neobvyklé výzvy pustili proto, že už se nechtěli dívat na nefunkční telefony, které dnes slouží jen jako dekorace. "Začali jsme diskutovat o tom, jak ho zapojit do běžné sítě. Ale na co to dělat, když do něj vrazíme SIM kartu, baterku a budeme mít parádní mobil," uvedl Švingál.

Skupina musela celý projekt vymyslet a navrhnout, jak do telefonu vložit nové součástky tak, aby nepřestalo fungovat vytáčení nebo propojení se sluchátkem. "Nejhorší bylo zjistit, jak s tím vůbec pracovat, protože ty součástky jsou velmi malé, některé o velikosti špendlíkové hlavičky," přiznal Ladislav Jantoš.

První prototyp partě nadšenců trval zhruba měsíc, sestavovali ho po večerech. Nakonec z lenosti přidali i funkci rychlé volby. Místo toho, aby se učili mnoho telefonních čísel nazpaměť, tak stačí vytočit jednu číslici, pod kterou je uložený třeba kamarád nebo manželka.

Milan Švingál si pochvaluje především výdrž baterky, která přesahuje šest měsíců. Telefon je vybavený i funkcí bluetooth, majitel si ho tedy může jednoduše propojit s autem, aby fungovalo handsfree. Původně skupina plánovala, že z telefonu půjde i posílat esemesky, ale bylo prý těžké "vytočit" slova bez chyby.

Další výhodou je podle Švingála to, že člověk nemůže telefon ztratit, když je tak velký. Zároveň ho fascinují reakce dětí. "Neví, co s tím dělat. Zkouší tam mačkat ta čísla, ale neví, protože to nikdy neviděly. Neví, že se dřív vytáčelo a proč má sluchátko kabel a kde se to zapíná," vypočítal a ujistil, že se zase s kamarády přesune na jiný, podobně zajímavý projekt.