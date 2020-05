Náhlá smrt herce Čestmíra Řandy ml. (60): Její příčinu má odhalit až pitva!

Nejbližší i kamarádi se stále vyrovnávají s náhlou smrtí herce, producenta a scénografa Čestmíra Řandy mladšího. Ten nečekaně zemřel jen pár dní před svými 61. narozeninami. Co za jeho skonem stálo, by měla odhalit až pitva.

Řandu mladšího v bytě v Liberci v pondělí odpoledne objevila jeho přítelkyně, která volala záchranku. "Rychlá se ho snažila resuscitovat, ale bohužel to nezvládl. Byl celý bílý. Jestli to byl infarkt, to nikdo neví, to ukáže až nařízená pitva,“ řekl Blesku Řandův kamarád, moderátor Slávek Boura. O smrti parťáka se dozvěděl právě od Řandovy partnerky.

Právě na Bourově facebookovém profilu se objevila řada fotografií zesnulého i kondolence pozůstalým. "Nikdo neví (co se stalo), to ukáže až pitva. Jeho přítelkyně ho našla ležet na podlaze, volala pohotovost, ale už bylo pozdě," napsal na sociální síti Jan Bauer, který zároveň přidal několik společných fotek s Čestmírem Řandou mladším.

Řandu mladšího pravděpodobně čeká zdravotní pitva. Pokud by existovalo podezření, že měl na jeho smrti podíl ještě někdo další, byla by nařízena pitva soudní a do všeho by se vložila také policie. To ale podle všeho není tento případ.

V šoku jsou pochopitelně i Řandovi příbuzní, podle informací TN.cz totiž nemocný nebyl. Rodina už začala vyřizovat všechny smutné náležitosti, které se s úmrtím pojí.

Řanda mladší si zahrál například ve velkofilmu Stalingrad nebo po boku Lukáše Vaculíka v Lásce z pasáže. Jeho stejnojmenného otce si diváci mohou pamatovat z klasik jako jsou Jak utopit dr. Mráčka, Tři chlapi v chalupě nebo Což takhle dát si špenát. Řanda starší zemřel v podobném věku jako nyní jeho syn, ve 62 letech ho zradilo srdce.