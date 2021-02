Náhradní manželka zvládala péči o statek a děti lépe než ta původní

Ve středeční Výměně jste mohli poznat Mirku (42), Petra (42) a Kamila (13) z Prahy a na druhé straně Alenu (37), Luďka (41), Tomáše (9), Elišku (7) a Lukáše (5) z Lkáně. Ani jedna z rodin neměla žádný zásadní problém. Jen u Aleny vázne komunikace s Luďkem a Mirka má pocit, že její vztah s Petrem je příliš stereotypní.

Alena se ve Výměně poprvé v životě dostala na velký statek, o který se měla také starat. Překonala svůj panický strach z hus, které zaháněla spolu s dětmi. Sám Luděk byl překvapený, jak to náhradní manželka zvládala. Dokonce by si přál, aby to takto fungovalo doma pořád.

Rodina spolu s Mirkou dělala také víc věcí pohromadě, například všichni zdobili narozeninový dort pro malou Elišku. Mirka také děti naučila chodit spát v osm hodin, dříve usínaly až pozdě v noci. "Deset dní s Mirkou mi dalo hodně. Ukázala mi, jak děti zvládnou fungovat v pohodě. Omezím trochu brigády a budu se víc věnovat rodině. Jsem šťastný," komentoval to Luděk.

Mirka dala jasně najevo, co by se mělo změnit u druhé rodiny. "Luděk má jeden velký problém. U něj jsou na prvním místě zvířata, pak děti a pak až ty," řekla Mirka Aleně rázně. Podle ní by si taky Alena měla hlídat nejstaršího Tomáše, protože na něj jde puberta.

"Slovíčko prosím a děkuji byl u vás doma hrozný problém. V osm už budou v postýlkách, věci z oběda si samy dávají do myčky, dbej na to," radila Mirka dál. Luďkovi nad celou Výměnou jen zůstal rozum stát: "Neskutečné, co se tam stalo."

"Úplně všechno se mi během Výměny líbilo. Vůbec nic jsem jí nemusel říkat. Když jsem šel dělat seno, tak mi řekla, že mi pomůže, ať to máme rychleji hotové," nestačil se Luděk divit. "Budu se snažit dodržet nový režim dětí a dala jsem slib, že si dáme s Luďkem denně 20 minut času pro sebe,“ přísahala Alena.

Výměna byla pohodová i na druhé straně. Tedy až na to, že Kamil se neuměl sám připravit na taneční soutěž bez maminky. "Vlasy a make-up mi dělá vždycky máma," nevěděl si s tím rady Kamil. Jinak Alena byla spokojená, odpočinula si a tento styl života ve městě by jí vyhovoval.

Zato Petrovi Mirka hodně chyběla. Dokonce, když měl narozeniny, tak se rozbrečel nad jejím dojemným vzkazem, který mu po Kamilovi poslala. "Tebe už nenechám odejít ani na den. Šíleně jsi mi chyběla, chci vedle tebe zestárnout a doufám, že si řekneme svoje ano," řekl Petr Mirce Mezi osmi očima.

Sama Mirka ale chce u sebe doma dost věcí změnit. "Už nebudu ta zlá, která pořád něco velí a křičí. Můj syn je moc šikovný, uvědomila jsem si to," slíbila Mirka. "Je to pro mě velké ponaučení. Předtím jsem řvala kvůli kravinám, to jsem byla blbá," zpytovala svědomí.

