Koronavirus zmutoval a je útočnější! Nákaza se šíří rychleji, tvrdí vědci

Ač nový koronavirus odborníci přirovnávají k obyčejnému chřipkovému viru, po celém světě vyvolává paniku a přísná bezpečnostní opatření. Důvodem je především možná mutace, která by mohla být ještě nebezpečnější. Proto je potřeba zastavit jeho šíření co nejdříve. Zdá se však, že obavy epidemiologů se již naplnily.

Viry se různě vyvíjejí a mění. I proto se například proti chřipce očkuje každoročně, objevují se totiž její nové mutace, proti kterým organismus není chráněn. V případě nového koronaviru 2019-nCoV, na který zatím neexistuje stoprocentní lék ani vakcína, jsou obavy z jeho šíření a rizika mutace o to vyšší. Než by totiž vědci s nějakým lékem vůbec přišli, mohl by virus zmutovat a nové léky by na něj již nemusely být účinné.

Zdá se ovšem, že na obavy vědců již došlo. Čínský ministr zdravotnictví Ma Xiaowei podle informací webu polsatnews.pl připustil, že úřady mají výsledky výzkumu, které naznačují, že koronavirus již zmutoval do silnější a snáze infikovatelné formy.

"Rapidní nárůst případů je znepokojující," potvrdil rovněž Mike Ryan, výkonný ředitel krizových programů WHO. Podle současného měření se od každého nakaženého dále nakazí v průměru více než dva další lidé, WHO uvádí tzv. údaj R0 neboli R-naught v hodnotě 2,2. Toto číslo definuje odhad toho, kolik lidí v jinak neinfikované populaci může v průměru získat virus od jediné infikované osoby. Pro epidemiology je zřetelným ukazatelem toho, o jak obávanou infekci může jít.

Zdá se navíc, že předpokládané číslo bude ještě vyšší, vědci z Lancasterské univerzity v Anglii hodnotu R0 již nyní posouvají až k číslu 3,1. Vědci zatím vycházejí z příliš malých a zřejmě nepřesných statistik. Zejména data ze samotné Číny, kde infekce propukla, nebudou kvůli chaosu, který v zemi nastal, stoprocentně spolehlivá.

Již s touto hodnotou je ale koronavirus infekčnější než sezónní chřipka, dokonce i zničující španělská chřipka dosáhla svou nakažlivostí R0 "jen" hodnoty 2.0, zabila přitom až 100 milionů lidí. U SARS se hodnota R0 uváděla mezi 2 a 5. Mezi vůbec nejnakažlivější choroby na světě patří v současnosti spalničky, které mají v nakažlivosti hodnotu R0 12 až 18.

"Pokud je R0 větší než 1, má jakýkoli virus potenciál rozšířit se a být nakažlivý," uvedl pro zpravodajský web CNBC Yanzhong Huang, ředitel Centra pro globální zdravotnická studia na Seton Hall University. "Bez jakýchkoli ochranných opatření se může technicky rozšířit na celou populaci," doplnil odborník.

Obavy vyvolává i fakt, že během pouhého měsíce koronavirus překonal v počtu nakažených lidí epidemie SARS nebo MERS. Vědci se navíc stále častěji domnívají, že oficiální čísla WHO, která k dnešnímu dni uvádějí 24 500 nakažených, jsou podhodnocená. Například výzkumníci z Hongkongské univerzity považují za reálná čísla až trojnásobná.

Zastavit například šíření virů MERS a SARS v minulosti napomohlo mimo jiné přísné dodržování karantény a izolace všech nakažených. Tato opatření panují po celém světě i dnes, mnohé země navíc omezily hromadnou dopravu, zejména leteckou, Čína dokonce uzavřela nejvíce nakažená města od okolí. Bohužel u koronaviru 2019-nCoV existují obavy z možnosti přenosu ještě před vypuknutím příznaků, v tom případě izolace jednotlivců není při omezování přenosu tolik účinná.