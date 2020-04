Průběh onemocnění krok za krokem: Takhle se vir chová v infikovaném těle

Přestože koronavirem na celém světě onemocněly už téměř dva miliony lidí, pro většinu z nás je to stále velká neznámá. Jinak se virus v těle chová při inkubační době a jinak při propuknutí příznaků. Průběh se navíc liší podle toho, jestli se jedná o mírnou, těžkou nebo kritickou formu nemoci.

Onemocnění koronavirem Covid-19 má několik podob a fází - od toho se odvíjí příznaky a průběh nemoci. Jak se virus v těle chová, podrobně popsal britský zpravodajský web BBC. V první fázi si pacienti musí projít inkubační dobou, kdy zatím netuší, že jsou nemocní.

Inkubační doba

Covid-19 se do těla zpravidla dostává tak, že ho buď vdechnete, když ve vaší blízkosti někdo například zakašle anebo si ho do těla sami zanesete, když se dotknete kontaminovaného povrchu a pak si například olíznete prst. Viry obecně fungují tak, že se nejprve dostanou do buněk ve vašem těle, které posléze začnou napadat.

Virus nejdřív infikuje buňky sliznice krku, poté dýchacích cest a plic. Tyto buňky přemění na jakési "továrny na koronavirus" - virus se díky tomu začne v těle rychle množit a napadá další buňky. V této rané fázi se člověk necítí nemocně a nevykazuje žádné příznaky. U některých lidí může nemoc dokonce proběhnout zcela bezpříznakově.

Pro Covid-19 je typické, že je infikovaný člověk nakažlivý už v inkubační době. Období mezi nakažením a prvními příznaky se liší, průměrně se jedná o pět dní. Může to však trvat kratší i delší dobu.

Mírný průběh nemoci

Ve chvíli, kdy odezní inkubační doba, infikovaný člověk vstupuje do fáze, kdy už začíná pociťovat nemoc. U většiny lidí má Covid-19 pouze mírný průběh - to se týká zhruba osmi z deseti nakažených.

Hlavními příznaky jsou horečka a kašel. Mohou se objevit i bolesti svalů, hlavy nebo škrábání v krku, ale nebývá to pravidlem. Horečka a pocit slabosti jsou obecně projevem toho, že váš imunitní systém reaguje na infekci. Buňky imunitního systému začnou produkovat tzv. cytokiny, které tělo varují před "vetřelcem".

Kašel při Covid-19 je na začátku suchý. Někteří lidé nakonec začnou vykašlávat hleny obsahující mrtvé plicní buňky, které zabil virus. Tuto fázi nemoci byste měli léčit v klidovém režimu v posteli, pít mnoho tekutin a v případě horečky a bolestí užívat léky obsahující paracetamol.

Zhruba po týdnu se většina lidí zotaví - imunitní systém dokázal virus potlačit. Některým pacientům se ale stav zhorší a z mírného průběhu se stane těžký.

Vážný průběh nemoci

Pokud nemoc postupuje dál, je to způsobeno reakcí imunitního systému na virus. Chemické signály vysílané do celého těla způsobují zánět. Systém musí být vyvážený, protože příliš mnoho zánětů může v těle způsobit vážná poškození.

Virus způsobující Covid-19 tuto rovnováhu imunitní reakce narušuje. "V těle je příliš mnoho zánětů. Nevíme, jak to dělá," řekla britská lékařka Nathalie MacDermottová. Záněty se tvoří zejména v plicích - nezřídka u pacientů s vážným průběhem nemoci propuká zápal plic.

Malé vzduchové váčky, kde dochází k okysličování krve a odchodu oxidu uhličitého, se začnou plnit vodou, což se projevuje dušností a dýchacími obtížemi. Ty mohou zajít tak daleko, že někteří lidé musí být napojeni na plicní ventilátor, aby mohli dýchat. Tato fáze postihuje zhruba 14 % nemocných.

Podívejte se na video, které zobrazuje poškození plic koronavirem Covid-19 u zdravého člověka:

Kritický průběh nemoci

Podle odhadů se do této fáze nemoci dostane přibližně 6 % infikovaných. V tomto okamžiku začíná tělo selhávat v boji s virem a výrazně se zvyšuje riziko smrti. Váš imunitní systém se v podstatě vymkne kontrole a způsobuje poškození celého těla.

To může vést až k septickému šoku, který vzniká v důsledku těžké infekce, která se dostala do krevního oběhu. Ten klesne nebezpečně nízko a orgány přestanou správně fungovat či úplně selhávají.

Rozsáhlý zánět plic vede k syndromu akutní dechové tísně, která zastaví přívod dostatečného množství kyslíku do těla potřebného k přežití. V důsledku toho mohou ledviny přestat čistit krev a dojde rovněž k poškození střev. "Virus způsobuje tak rozsáhlý zánět, že člověk zemře na selhání více orgánů," tvrdí lékař Bharat Pankhania.

